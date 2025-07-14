Італія озброїла бійців ЗСУ штурмовими гвинтівками Beretta SC70/90

Гвинтівки могли бути передані Україні в межах 10 та 11 оборонних пакетів допомоги від Італії.

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Українські захисники отримали від Італії штурмові гвинтівки Beretta SC70/90. Їх продемонстрував на своєму озброєнні 33-й окремий штурмовий полк.

Як пише "Мілітарний", гвинтівки могли бути передані Україні в межах 10 та 11 оборонних пакетів допомоги від Італії.

Військові, які проходили навчання з цією гвинтівкою, відзначають як її плюси, так і мінуси:

"У ньому забагато деталей. Його не розібрати без плоскогубців чи кулі. Прицілюватися також набагато складніше, ніж з АК. Він також важчий за АК. Загалом, це непогана зброя, мені вона просто не подобається. Прицільні пристосування погані, їх не так легко читати, як у АК. Складаний приклад – це великий плюс", – розповів військовий.

Beretta AS 70/90 розробили в межах програми створення сімейства автоматичної зброї для італійської армії калібру 5,56×45 мм.

Гвинтівку прийняли на озброєння Італії в 1990-х роках. Її досі використовують в різних підрозділах.

SC70/90 має складений приклад, що полегшує транспортування гвинтівки та дозоляє її використання в обмежених просторах. Завдяки цій особливості зброя ідеально підходить для десантників і бойових дій у міських умовах, де мобільність і маневреність мають вирішальне значення.

Для стрільби використовуються стандартні магазини на 30 набоїв калібру 5,56×45 мм, сумісні з магазинами від M16.

Гвинтівка за своєю кострукцією ергономічна та має хороший баланс. Контуроване ців’я та зручне руків’я дозволяють ефективно контролювати зброю під час стрільби чергами.

Нагадаємо, що в Україні зараз тестують балістичні та крилаті ракети українського виробництва. На їхнє створення були виділені грантові кошти від проєкту Brave1.