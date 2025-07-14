Вже тестують: в Україні видали кілька десятків грантів від Brave1 на балістичні і крилаті ракети

Оцінку якості ракет дадуть після того, як вони пройдуть всі необхідні тестування.

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В Україні зараз тестують балістичні та крилаті ракети українського виробництва. На їхнє створення були виділені грантові кошти від проєкту Brave1. Про це розповів віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров для РБК-Україна.

"Ми видали кілька десятків грантів від Brave1 на балістичні та крилаті ракети. Зараз компанії, які отримали гранти, тестують продукти. Оцінку будемо давати за результатами", — розповів міністр.

Він також зауважив, що Україна не стоїть на місці щодо розвитку БпЛА, дронів та дронів-перехоплювачів.

"Ми добре розуміємо всі наступні еволюційні та революційні етапи розвитку військових технологій. Будуть зростати і FPV-дрони, і коптери з високим рівнем автономності. Спершу вони зможуть краще захоплювати цілі та вражати їх навіть під дією РЕБів, потім вони зможуть долітати до певних точок без зв’язку. Далі дрони навчаться працювати в одній мережі як рій тощо", — говорить Михайло Федоров.

Він додав, що буде зростати автономність дронів, але це потребує коштів на дослідження та розробку. Вже не пройде варіант, що можна зібрати продукт з різних компонентів, треба буде вкладати в дослідження і розробку і в інженерів. На все це потрібна відповідна інфраструктура, люди, наукові кадри.

Нагадаємо, що 14 липня повідомлялося, що в Сумській області бійці ГУР використали наземний роботизований комплекс для атаки на ворожі позиції. Той підібрався впритул і зщинив стрілянину, ліквідувавши окупантів.

Також повідомлялося, що в РФ вкрали і запатентували розробку українських танкістів із захисту бронетехніки "капюшон". Патент затвердили на рівні центрального військово-інженерного вишу.