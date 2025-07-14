Уже тестируют: в Украине выдали несколько десятков грантов от Brave1 на баллистические и крылатые ракеты

Оценку качества ракет дадут после того, как они пройдут все необходимые тестирования.

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В Украине сейчас тестируют баллистические и крылатые ракеты украинского производства. На их создание были выделены грантовые средства от проекта Brave1. Об этом рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров для РБК-Украина.

"Мы выдали несколько десятков грантов от Brave1 на баллистические и крылатые ракеты. Сейчас компании, которые получили гранты, тестируют продукты. Оценку будем давать по результатам", — рассказал министр.

Он также отметил, что Украина не стоит на месте по развитию БпЛА, дронов и дронов-перехватчиков.

"Мы хорошо понимаем все последующие эволюционные и революционные этапы развития военных технологий. Будут расти и FPV-дроны, и коптеры с высоким уровнем автономности. Сначала они смогут лучше захватывать цели и поражать их даже под действием РЭБов, потом они смогут долетать до определенных точек без связи. Далее дроны научатся работать в одной сети как рой и т.д.", — говорит Михаил Федоров.

Он добавил, что будет расти автономность дронов, но это требует средств на исследования и разработку. Уже не пройдет вариант, что можно собрать продукт из разных компонентов, надо будет вкладывать в исследования и разработку и в инженеров. На все это нужна соответствующая инфраструктура, люди, научные кадры.

Напомним, что 14 июля сообщалось, что в Сумской области бойцы ГУР использовали наземный роботизированный комплекс для атаки на вражеские позиции. Тот подобрался вплотную и открыл стрельбу, ликвидировав оккупантов.

Также сообщалось, что в РФ украли и запатентовали разработку украинских танкистов по защите бронетехники "капюшон". Патент утвердили на уровне центрального военно-инженерного вуза.