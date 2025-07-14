Италия вооружила бойцов ВСУ штурмовыми винтовками Beretta SC70/90

Винтовки могли быть переданы Украине в рамках 10 и 11 оборонных пакетов помощи от Италии.

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Украинские защитники получили от Италии штурмовые винтовки Beretta SC70/90. Их продемонстрировал на своем вооружении 33-й отдельный штурмовой полк.

Как пишет "Милитарный", винтовки могли быть переданы Украине в рамках 10 и 11 оборонных пакетов помощи от Италии.

Военные, которые проходили обучение с этой винтовкой, отмечают как ее плюсы, так и минусы:

"В нем слишком много деталей. Его не разобрать без плоскогубцев или пули. Прицеливаться также гораздо сложнее, чем из АК. Он также тяжелее АК. В общем, это неплохое оружие, мне оно просто не нравится. Прицельные приспособления плохие, их не так легко читать, как у АК. Складной приклад — это большой плюс", — рассказал военный.

Beretta AS 70/90 была разработана в рамках программы создания семейства автоматического оружия для итальянской армии калибра 5,56×45 мм.

Винтовку приняли на вооружение Италии в 1990-х годах. Ее до сих пор используют в различных подразделениях.

SC70/90 имеет складной приклад, что облегчает транспортировку винтовки и позволяет использовать ее в ограниченных пространствах. Благодаря этой особенности оружие идеально подходит для десантников и боевых действий в городских условиях, где мобильность и маневренность имеют решающее значение.

Для стрельбы используются стандартные магазины на 30 патронов калибра 5,56×45 мм, совместимые с магазинами от M16.

Винтовка по своей конструкции эргономична и имеет хороший баланс. Контурированное цевье и удобная рукоятка позволяют эффективно контролировать оружие во время стрельбы очередями.

Напомним, что в Украине сейчас тестируют баллистические и крылатые ракеты украинского производства. На их создание были выделены грантовые средства от проекта Brave1.