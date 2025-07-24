США разрешили продать Украине вооружение на 322 млн долларов: о каком оружии идет речь

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил продажу Украине двух пакетов военной помощи на общую сумму в 322 миллиона долларов.

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В первый пакет включены зенитные комплексы противовоздушной обороны HAWK Phase III, а во второй — боевые машины пехоты Bradley, сообщила пресс-служба Пентагона.

Ориентировочная стоимость ракетного комплекса HAWK третьей фазы, его системы обеспечения и спутникового оборудования составляет 172 млн долларов и включает в себя:

пятитонные грузовые автомобили;

запасные части для системы HAWK;

реконструкцию и капитальный ремонт огневых установок противовоздушной обороны HAWK;

наборы инструментов;

испытательное и вспомогательное оборудование;

техническую документацию, обучение, техническую и полевую поддержку правительства США и подрядчиков;

контейнеры для хранения и оборудование, связанное с хранением запасных частей;

запасные части и ремонт ракет MIM-23 HAWK;

другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

Ориентировочная стоимость боевых машин пехоты Bradley и средств технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, а также связанного с ними оборудования составляет около 150 млн долларов.

В Пентагоне подчеркнули, что Украина не будет иметь трудностей с применением этих товаров и услуг, а сама продажа этого вооружения "не изменит базового военного баланса в регионе" и не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

Напомним, 22 июля сообщалось, что Украина получит от Германии 200 000 снарядов для систем Gepard.

Фокус также писал о том, что Италия вооружила бойцов ВСУ штурмовыми винтовками Beretta SC70/90.