США разрешили продать Украине вооружение на 322 млн долларов: о каком оружии идет речь
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил продажу Украине двух пакетов военной помощи на общую сумму в 322 миллиона долларов.
В первый пакет включены зенитные комплексы противовоздушной обороны HAWK Phase III, а во второй — боевые машины пехоты Bradley, сообщила пресс-служба Пентагона.
Ориентировочная стоимость ракетного комплекса HAWK третьей фазы, его системы обеспечения и спутникового оборудования составляет 172 млн долларов и включает в себя:
- пятитонные грузовые автомобили;
- запасные части для системы HAWK;
- реконструкцию и капитальный ремонт огневых установок противовоздушной обороны HAWK;
- наборы инструментов;
- испытательное и вспомогательное оборудование;
- техническую документацию, обучение, техническую и полевую поддержку правительства США и подрядчиков;
- контейнеры для хранения и оборудование, связанное с хранением запасных частей;
- запасные части и ремонт ракет MIM-23 HAWK;
- другие связанные элементы логистики и программной поддержки.
Ориентировочная стоимость боевых машин пехоты Bradley и средств технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, а также связанного с ними оборудования составляет около 150 млн долларов.
В Пентагоне подчеркнули, что Украина не будет иметь трудностей с применением этих товаров и услуг, а сама продажа этого вооружения "не изменит базового военного баланса в регионе" и не окажет негативного влияния на обороноспособность США.
Напомним, 22 июля сообщалось, что Украина получит от Германии 200 000 снарядов для систем Gepard.
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