Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

США разрешили продать Украине вооружение на 322 млн долларов: о каком оружии идет речь

США разрешили продать Украине оружия на 322 млн долларов, в частности БМП Bradley
БМП Bradley (иллюстративное фото) | Фото: Из открытых источников

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил продажу Украине двух пакетов военной помощи на общую сумму в 322 миллиона долларов.

Related video

В первый пакет включены зенитные комплексы противовоздушной обороны HAWK Phase III, а во второй — боевые машины пехоты Bradley, сообщила пресс-служба Пентагона.

Ориентировочная стоимость ракетного комплекса HAWK третьей фазы, его системы обеспечения и спутникового оборудования составляет 172 млн долларов и включает в себя:

  • пятитонные грузовые автомобили;
  • запасные части для системы HAWK;
  • реконструкцию и капитальный ремонт огневых установок противовоздушной обороны HAWK;
  • наборы инструментов;
  • испытательное и вспомогательное оборудование;
  • техническую документацию, обучение, техническую и полевую поддержку правительства США и подрядчиков;
  • контейнеры для хранения и оборудование, связанное с хранением запасных частей;
  • запасные части и ремонт ракет MIM-23 HAWK;
  • другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

Ориентировочная стоимость боевых машин пехоты Bradley и средств технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, а также связанного с ними оборудования составляет около 150 млн долларов.

В Пентагоне подчеркнули, что Украина не будет иметь трудностей с применением этих товаров и услуг, а сама продажа этого вооружения "не изменит базового военного баланса в регионе" и не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

Напомним, 22 июля сообщалось, что Украина получит от Германии 200 000 снарядов для систем Gepard.

Фокус также писал о том, что Италия вооружила бойцов ВСУ штурмовыми винтовками Beretta SC70/90.