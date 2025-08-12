Немецкие ЗРК Patriot покинут Польшу до конца 2025: кто защитит аэропорт в Жешуве

С начала 2025 года Вооруженные силы Германии выполняют миссию по защите польского аэродрома Jasionka под Жешувом, через который в Украину поступает более 90% всего вооружения. Для этой задачи Бундесвер развернул две батареи ЗРК Patriot, однако выполнять миссию немецкая сторона планирует лишь до конца текущего года.

После окончания периода пребывания немецких систем Patriot в Польше, «эстафету» должна принять другая страна. Об этом заявил заместитель командующего структурой НАТО Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) генерал-майор Бундесвера Майк Келлер, передает издание Europäische Sicherheit & Technik.

"В настоящее время ВВС обеспечивают защиту этого узла в Жешуве с помощью Patriot. Срок действия программы истекает к концу года, после чего эту защиту возьмет на себя другая страна", — сказал Келлер.

Первоначально планировалось, что немецкие ЗРК будут находиться в Польше только шесть месяцев, о чем в начале года сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Однако срок их работы продлили вдвое.

Комментируя слова немецкого генерала обозреватели Defense Express отметили, что до прихода немецких подразделений охрану аэродрома с момента развертывания логистического центра в 2022 году обеспечивала армия США, также используя батареи Patriot. Американские войска покинули Жешув в апреле 2025 года, после чего их позиции заняли немецкие расчеты.

Поскольку в ближайшее время количество немецких Patriot может сократиться из-за планов Берлина передать дополнительные комплексы Украине, поиск страны, готовой взять на себя задачу обороны Жешува, осложняется. Конечно, у Польши есть свои комплексы ПВО, однако однако Варшава, вероятно, будет настаивать на сохранении международного вклада в защиту аэродрома, который используется коллективно силами Альянса.

“Найти другую страну с достаточным количеством Patriot в версии PAC-3 в Европе, кроме Украины просто не получится. Поэтому очевидным решением вполне может быть привлечение, например французского и/или итальянского SAMP/T”, — подытожили аналитики.

Напомним, Германия — крупнейший оператор ЗРК Patriot среди стран европейского сегмента НАТО. Формально на вооружении находится девять батарей, однако после передачи Украине трех комплексов в распоряжении Бундесвера осталось шесть, пригодных к использованию. Две батареи сданы в аренду Польше, еще одна находится на ремонте или используется для обучения.