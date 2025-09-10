Атака дронов на Польшу: НАТО срочно активирует статью Договора, РФ налет отрицает

НАТО применила четвертую статью Североатлантического договора из-за атаки российских дронов на Польшу. Москва утверждает, что БПЛА не могли долететь, их запускают максимум на 700 километров.

В соответствии с данной статьей члены НАТО доводят проблемную ситуацию до сведения Североатлантического совета, главного политического органа принятия решений и может обсудить ее с союзниками. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка телеканалу Polsat News.

"Стороны будут консультироваться друг с другом в тех случаях, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из Сторон подвергаются угрозе", — говорится в статье НАТО.

В истории НАТО статья 4 применялась семь раз с 1949 года. Польша сделала это в 2022 году вместе с союзниками после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и в 2014 году из-за аннексии Россией украинского Крыма вооруженного конфликта на Донбассе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск замечал, что статья 4 — это только начало и Варшава ожидает значительно большей поддержки в ходе консультаций.

"Это конфронтация, которую Россия объявила свободному миру", — подчеркнул он.

Атака дронов на Польшу: Минобороны РФ отрицает удары

Тем временем Минобороны РФ заявило, что объекты для поражения беспилотникам на территории Польши не выбирались. Максимальная дальность полета задействованных в ударе российских БПЛА, которые залетели в Польшу, якобы не превышает 700 километров.

Масированные удары наносились по "предприятиям военно-промышленного комплекса" в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове, добавила российская сторона.

Минобороны России готово провести консультации с министерством обороны Польши по данной теме, заключили чиновники.

Известно, что в Польшу залетело суммарно 19-20 дронов: из территории Украины — семь аппаратов, а остальные, вероятно, из Беларуси. Средства ПВО Польши и союзников сбили до четырех дронов, а другие вернулись в Украину.

Изначально были данные об атаке Польши "Шахедами", но впоследствии эксперты заявили о пусках дронов "Гербера" в качестве ложных целей.

Напомним, российские дроны в воздушном пространстве Польши перехватывали истребители F-35 вместе с польскими самолетами.

Дональд Туск ранее считал вторжение дронов ВС РФ в Польшу во время массированной атаки по Украине "провокацией". Варшава временно закрывала аэропорты.