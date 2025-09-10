Дроны РФ в Польше: как работала воздушная оборона страны НАТО

Польша сейчас имеет две батареи Patriot, размещенные в Ясенке, вблизи Жешува, которые останутся там как минимум до конца года. 10 сентября системы работали вместе с F-16 и F-35 для сбивания дронов Российской Федерации.

Related video

Во время налета российских дронов на территории Польши в ночь на 10 августа Вооруженные силы Польши развернули 2 системы Patriot, а партнеры по Североатлантическому альянсу предоставили истребители и вспомогательные самолеты. О деталях совместной работы обороны воздушного пространства рассказали на портале Defence24.

На портале собрали информацию о деталях появления дронов РФ в Польше и объяснили, как сотрудничали различные звенья системы ПВО.

Как отражали воздушную атаку российских средств поражения в Польше:

залетело около 19-20 дронов (впоследствии власти Польши уточнили, что была одна ракета неустановленного типа). С территории Украины залетело семь БпЛА, а остальные, вероятно, из Беларуси;

один из дронов типа "Гербера" разбился в Люблинском воеводстве — его не сбили, а он упал, потому что зацепился за линию электропередач. Эти БпЛА считаются разведывательными, но россияне добавляют к ним взрывчатку для поражения спасателей и прохожих;

силы ПВО Польши и союзников сбили 3-4 БпЛА, а остальные вернулись в Украину и создали дополнительные проблемы, потому что атаковали украинцев с запада;

операция Воздушных сил продолжалась с 23:30 9 сентября по 6 часов 10 сентября (по времени Варшавы);

в воздух поднялся самолет Saab 340 AEW для обнаружения вражеских целей — двигался между Жешувом и Люблином, взлетел с 43-й базы морской авиации в Гдыне;

взлетели истребитель F-35A Нидерландов, который как раз дислоцировался в Польше, и польский F-16 — имели целью перехватить дроны РФ;

действовали также вертолеты Ми-24, Ми-17 и Black Hawk (вероятно, для поиска обломков);

для отслеживания целей задействовали немецкие батареи Patriot;

для сбития применили, вероятно, ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM с радиолокационным наведением (несколько дороже), или ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder (несколько дешевле);

также работал дополнительный итальянский самолет раннего радиолокационного предупреждения (вероятно, G550 CAEW) и самолет-заправщик НАТО A330 MRTT.

"Нет информации об использовании типичных решений для борьбы с дронами, таких как электромагнитные, лазерные, пушечные системы или перехватчики дронов", — подытожили аналитики Defence24.

Дроны РФ в Польше: что известно

Напомним, что ночь на 10 августа стая "Шахедов" РФ залетела на территорию Польши. Их сбивали самолеты НАТО и Нидерландов.

Также сообщалось, что в результате атаки российских "Шахедов" на Польшу не будет применена пятая статья Альянса о коллективной обороне, поскольку такие инциденты под нее не подпадают.

Как сообщают СМИ со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши, на территории государства были найдены обломки ракеты неустановленного происхождения.

По заключению эксперта, россияне намеренно установили маршрут полета через польскую территорию, и он соответствует известным местам предыдущих полетов и посадок дронов.