Дрони РФ у Польщі: як працювала повітряна оборона країни НАТО

Польща наразі має дві батареї Patriot, розміщені в Ясьонці, поблизу Жешува, які залишаться там щонайменше до кінця року. 10 вересня системи працювали разом з F-16 та F-35 для збиття дронів Російської Федерації.

Під час нальоту російських дронів на території Польщі в ніч проти 10 серпня Збройні сили Польщі розгорнули 2 системи Patriot, а партнери по Північноатлантичному альянсу надали винищувачі та допоміжні літаки. Про деталі спільної роботи оборони повітряного простору розповіли на порталі Defence24.

На порталі зібрали інформацію про деталі появи дронів РФ у Польщі та пояснили, як співпрацювали різні ланки системи ППО.

Як відбивали повітряну атаку російських засобів ураження у Польщі:

залетіло близько 19-20 дронів (згодом влада Польщі уточнила, що була одна ракета невстановленого типу). З території України залетіло сім БпЛА, а решта, ймовірно, з Білорусі;

один з дронів типу "Гербера" розбився у Люблінському воєводстві — його не збили, а він упав, бо зачепився за лінію електропередач. Ці БпЛА вважаються розвідувальними, але росіяни додають до них вибухівку для ураження рятувальників та перехожих;

сили ППО Польщі та союзників збили 3-4 БпЛА, а решта вернулись в Україну і створили додаткові проблеми, бо атакували українців з заходу;

операція Повітряних сил тривала з 23:30 9 вересня по 6 год 10 вересня (за часом Варшави);

у повітря піднявся літак Saab 340 AEW для виявлення ворожих цілей — рухався між Жешувом та Любліном, злетів з 43-ї бази морської авіації в Гдині;

злетіли винищувач F-35A Нідерландів, який саме дислокувався у Польщі, та польський F-16 — мали на меті перехопити дрони РФ;

діяли також гелікоптери Мі-24, Мі-17 та Black Hawk (ймовірно, для пошуку уламків);

для відстежування цілей задіяли німецькі батареї Patriot;

для збиття застосували, ймовірно, ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120 AMRAAM з радіолокаційним наведенням (дещо дорожчі), або ракети малої дальності AIM-9X Sidewinder (дещо дешевші);

також працював додатковий італійський літак раннього радіолокаційного попередження (ймовірно, G550 CAEW) та літак-заправник НАТО A330 MRTT.

"Немає інформації щодо використання типових рішень для боротьби з дронами, таких як електромагнітні, лазерні, гарматні системи або перехоплювачі дронів", — підсумували аналітики Defence24.

Дрони РФ в Польщі: що відомо

Нагадаємо, що ніч проти 10 серпня зграя "Шахедів" РФ залетіла на територію Польщі. Їх збивали літаки НАТО і Нідерландів.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки російських "Шахедів" на Польщу не буде застосована п’ята стаття Альянсу про колективну оборону, оскільки такі інциденти під неї не підпадають.

Як повідомляють ЗМІ із посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі, на території держави були знайдені уламки ракети невстановленого походження.

За висновками експерта, росіяни навмисно встановили маршрут польоту через польську територію, і він відповідає відомим місцям попередніх польотів та посадок дронів.