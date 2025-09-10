"Побічний ефект": OSINTер помітив особливості руху "Шахедів" РФ у Польщі (карта)

За висновками експерта, росіяни навмисно встановили маршрут польоту через польську територію, і він відповідає відомим місцям попередніх польотів та приземлень дронів.

Польський OSINT-аналітик Ярослав Вольський вважає, що наліт БпЛА РФ на Польщу — це наслідок атаки Росії на територію України, зокрема, на Луцьк і Львів, а росіяни навмисно проклали маршрут "Шахедів" через Польщу. Про це він написав у своєму Х.

"Атака російських безпілотників через територію Польщі — це побічний ефект масштабної повітряно-ракетної атаки на Україну, яка відбулася сьогодні ввечері. Атаки безпілотників були спрямовані на Луцьк та Львів, а ракети Х-101 та "Калібр" також уразили Львів та Івано-Франківськ", — написав аналітик.

За його інформацією, приблизно десяток російських БплА порушили повітряний простір Польщі. Вони летіли у формі місяця і пролетіли в районі Дорочук-Дубенка та прямували на південь у напрямку Замостя та Томашува за 8 км від Хелму. Щонайменше 2 БпЛА було збито поблизу Чесніки-Невіркова (15 км на схід від Замостя). Непідтверджені повідомлення глядачів стверджують, що кілька безпілотників могли прямувати до Любліна, але підтвердження цього немає.

Він зауважив, що на цей час поки немає інформації про те, скільки безпілотників було збито. За свідченнями очевидців, дрони покинули територію за кілька кілометрів на північ від Гребенного. Весь інцидент стався між 1-ю та 3-ю годинами ночі.

За висновками експерта, росіяни навмисно встановили маршрут польоту через польську територію, і він відповідає відомим місцям попередніх польотів та приземлень дронів.

"Це явно перевірка Збройних сил Польщі та всього ланцюжка ухвалення рішень, від уряду через Міністерство національної оборони до пілотів та зенітних підрозділів. Оскільки було ухвалено рішення стріляти зенітними ракетами, це означає, що деякі з них явно прямували до більших міст, як-от Замостя чи Томашув-Любельський", — вважає експерт.

Ярослав Вольський додав, що українська сторона заявила про те, що багато БпЛА могли бути цілями радіоелектронної боротьби безпілотників і, як наслідок, пролетіли над територією Польщі.

"Однак інформація від очевидців вказує на чіткий маршрут, яким російські безпілотники намагалися пролетіти. Я вважаю, що це не збіг обставин, несправність чи результат радіоелектронної боротьби безпілотників, а радше навмисне програмування маршруту росіянами, щоб уникнути українських засобів ППО та радіоелектронної боротьби, пролітаючи над нашою територією", — вважає Ярослав Вольський.

OSINT-аналітик додав, що таке рішення було ухвалено в Росії на політичному рівні як частина реакції на закриття кордону з Білоруссю та як частина ескалації навколо навчань Захід-2025".

Шахеди РФ залетіли в Польщу — що відомо

У Польщі в ніч проти 10 вересня вперше збили російські "Шахеди", які залетіли на її територію. 10 безпілотників РФ допомагали збивати авіація НАТО та Нідерландів.

У США відреагували на атаку російських "шахедів" по Польщі. Вашингтон планує накласти додаткові санкції на Росію та передати Україні зброю, необхідну для завдавання ударів по РФ.