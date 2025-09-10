"Побочный эффект": OSINTер заметил особенности движения "Шахедов" РФ в Польше (карта)

По заключению эксперта, россияне намеренно установили маршрут полета через польскую территорию, и он соответствует известным местам предыдущих полетов и посадок дронов.

Польский OSINT-аналитик Ярослав Вольский считает, что налет БпЛА РФ на Польшу — это следствие атаки России на территорию Украины, в частности, на Луцк и Львов, а россияне намеренно проложили маршрут "Шахедов" через Польшу. Об этом он написал в своем Х.

"Атака российских беспилотников через территорию Польши — это побочный эффект масштабной воздушно-ракетной атаки на Украину, которая состоялась сегодня вечером. Атаки беспилотников были направлены на Луцк и Львов, а ракеты Х-101 и "Калибр" также поразили Львов и Ивано-Франковск", — написал аналитик.

По его информации, около десятка российских БплА нарушили воздушное пространство Польши. Они летели в форме луны и пролетели в районе Дорочук-Дубенко и направлялись на юг в направлении Замостья и Томашува в 8 км от Хелма. По меньшей мере 2 БплА были сбиты вблизи Чесники-Невиркова (15 км к востоку от Замостья). Неподтвержденные сообщения зрителей утверждают, что несколько беспилотников могли направляться в Люблин, но подтверждения этому нет.

Он отметил, что в настоящее время пока нет информации о том, сколько беспилотников было сбито. По свидетелям очевидцев, дроны покинули территорию в нескольких километрах к северу от Гребенного. Весь инцидент произошел между 1-м и 3-м часами ночи.

Движение вражеских БпЛА над территорией Польши

По заключению эксперта, россияне намеренно установили маршрут полета через польскую территорию, и он соответствует известным местам предыдущих полетов и посадок дронов.

"Это явно проверка Вооруженных сил Польши и всей цепочки принятия решений, от правительства через Министерство национальной обороны до пилотов и зенитных подразделений. Поскольку было принято решение стрелять зенитными ракетами, это означает, что некоторые из них явно направлялись в большие города, такие как Замостье или Томашув-Любельский", — считает эксперт.

Ярослав Вольский добавил, что украинская сторона заявила о том, что многие БпЛА могли быть целями радиоэлектронной борьбы беспилотников и, как следствие, пролетели над территорией Польши.

"Однако информация от очевидцев указывает на четкий маршрут, по которому российские беспилотники пытались пролететь. Я считаю, что это не стечение обстоятельств, неисправность или результат радиоэлектронной борьбы беспилотников, а скорее намеренное программирование маршрута россиянами, чтобы избежать украинских средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, пролетая над нашей территорией", — считает Ярослав Вольский.

OSINT-аналитики добавил, что такое решение было принято в России на политическом уровне как часть реакции на закрытие границы с Беларусью и как часть эскалации вокруг учений "Запад-2025".

Шахеды РФ залетели в Польшу — что известно

В Польше в ночь на 10 сентября впервые сбили российские "Шахеды", которые залетели на ее территорию. 10 беспилотников РФ помогали сбивать авиация НАТО и Нидерландов.

В США отреагировали на атаку российских "шахедов" по Польше. Вашингтон планирует наложить дополнительные санкции на Россию и передать Украине оружие, необходимое для нанесения ударов по РФ.