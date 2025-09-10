Крім уламків російських дронів: у Польщі виявили частини ракети, — ЗМІ

Польські служби протягом ночі зафіксували порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками. Окрім них, як повідомляють ЗМІ із посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі, на території держави були знайдені уламки ракети невстановленого походження.

Як інформує Onet Wiadomości, прем’єр-міністр Польщі заявив, що значна частина дронів летіла з території Білорусі. Три безпілотники вдалося збити. Загалом, за даними уряду, було випущено сім літальних апаратів, а також зафіксовано залишки ракети.

За інформацією ЗМІ, міністерство закордонних справ Польщі також заявило, що окрім безпілотників, знайдено уламки ракети. Речник МЗС звернувся до громадян із закликом не торкатися виявлених об’єктів та одразу повідомляти про них за телефоном 112 або у найближчий відділок поліції.

Водночас у відкритих джерелах немає уточнень МЗС щодо точного походження уламків ракети чи місця їх виявлення.

Речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації уточнила, що уламки були зафіксовані у трьох воєводствах: п’ять — у Люблінському, по одному — у Лодзькому та Вармінсько-Мазурському.

Речниця Регіональної прокуратури в Любліні Беата Сик-Янковська повідомила, що на одному з об’єктів, що впав у Чоснувці, були написи кирилицею.

Спецслужби продовжують пошуки можливих місць падіння інших дронів.

Як повідомляв Фокус, у ніч на 10 вересня ЗС РФ запустили у бік України велику кількість ударних безпілотників типу "шахед".

Фокус також писав, що близько 5 ранку, 10 вересня, оперативне командування Польщі підтвердило, що під час нічної атаки РФ повітряний простір Польщі неодноразово порушували об'єкти "типу дронів", через що польським військам довелось їх збивати.

Дані сервісу Flightradar свідчать, що у польському повітряному просторі неподалік кордону з Україною перебуває літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS) Saab 340 AEW&C.

Фокус також повідомляв, що у повітряному просторі Польщі діють польські та союзні літаки з метою забезпечення безпеки повітряного простору через чергову атаку ЗС РФ та заліт ворожих "шахедів" на територію Польщі.