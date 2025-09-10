Помимо обломков российских дронов: в Польше обнаружили части ракеты, — СМИ

Польские службы в течение ночи зафиксировали нарушение воздушного пространства страны российскими беспилотниками. Кроме них, как сообщают СМИ со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши, на территории государства были найдены обломки ракеты неустановленного происхождения.

Как информирует Onet Wiadomości, премьер-министр Польши заявил, что значительная часть дронов летела с территории Беларуси. Три беспилотника удалось сбить. Всего, по данным правительства, было выпущено семь летательных аппаратов, а также зафиксированы остатки ракеты.

По информации СМИ, министерство иностранных дел Польши также заявило, что кроме беспилотников, найдены обломки ракеты. Представитель МИД обратился к гражданам с призывом не прикасаться к обнаруженным объектам и сразу сообщать о них по телефону 112 или в ближайшее отделение полиции.

В то же время в открытых источниках нет уточнений МИД относительно точного происхождения обломков ракеты или места их обнаружения.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации уточнила, что обломки были зафиксированы в трех воеводствах: пять — в Люблинском, по одному — в Лодзинском и Варминско-Мазурском.

Пресс-секретарь Региональной прокуратуры в Люблине Беата Сык-Янковская сообщила, что на одном из объектов, упавшего в Чоснувце, были надписи кириллицей.

Спецслужбы продолжают поиски возможных мест падения других дронов.

Как сообщал Фокус, в ночь на 10 сентября ВС РФ запустили в сторону Украины большое количество ударных беспилотников типа "шахед".

Фокус также писал, что около 5 утра, 10 сентября, оперативное командование Польши подтвердило, что во время ночной атаки РФ воздушное пространство Польши неоднократно нарушали объекты "типа дронов", из-за чего польским войскам пришлось их сбивать.

Данные сервиса Flightradar свидетельствуют, что в польском воздушном пространстве недалеко от границы с Украиной находится самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) Saab 340 AEW&C.

Фокус также сообщал, что в воздушном пространстве Польши действуют польские и союзные самолеты с целью обеспечения безопасности воздушного пространства из-за очередной атаки ВС РФ и залет вражеских "шахедов" на территорию Польши.