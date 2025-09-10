Наліт "Шахедів" РФ на Польщу: чи застосує НАТО 5 статтю про колективну оборону

В історії вже були випадки, коли літаючі об'єкти залітали у повітряний простір НАТО, і це ніколи не призводило до застосування п'ятої статті. За всю історію НАТО її застосовували лише один раз.

Внаслідок атаки російських "Шахедів" на Польщу не буде застосована п’ята стаття Альянсу про колективну оборону, оскільки такі інциденти під неї не підпадають. Про це в коментарі УНІАН заявив керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Чи буде відповідна реакція або дії з боку Альянсу? Не думаю. По-перше, подібні інциденти не підпадають під п'яту статтю, як би ми не хотіли. Тому що це не пряма військова агресія зі спрямованими ударами із застосуванням живої сили", — сказав він.

Експерт зауважив, що в історії вже були випадки, коли літаючі об'єкти залітали у повітряний простір НАТО і Радянського Союзу, і це ніколи не призводило до застосування п'ятої статті. Він додав, що не буде жорсткої реакції, і Польща буде до останнього уникати якоїсь кваліфікації цих подій і це швидше за все кваліфікують як інцидент.

"Але, на відміну від попередніх інцидентів, випадкових зальотів чи прильотів, Польща вбачає в цьому, і це теж видно, що це була цілеспрямована атака. З одного боку виникає питання, чи були в тих БпЛА бойові частини, або ж це були розвідувальні дрони, так би мовити, перевірка з боку РФ. Проте важливо: Польща розуміє, що це була спрямована атака, це не випадковість, це було "прощупування", — підсумумував Кулик.

Довідка: П'ята стаття НАТО Принцип колективної оборони полягає в тому, що напад на будь-яку з держав – членів Альянсу розглядається як напад на них усіх. Перший і єдиний випадок в історії, коли НАТО запровадила Статтю 5, був у відповідь на терористичні напади 11 вересня проти Сполучених Штатів Америки.

"Шахеди" РФ в Польщі — що відомо

У Польщі в ніч проти 10 вересня вперше збили російські "Шахеди", які залетіли на її територію. Їх допомагали збивати авіація НАТО та Нідерландів.

Польський OSINT-аналітик Ярослав Вольський вважає, що наліт БпЛА РФ на Польщу — це наслідок атаки Росії на територію України, зокрема, на Луцьк і Львів, а росіяни навмисно проклали маршрут "Шахедів" через Польщу.

У США відреагували на атаку російських "шахедів" по Польщі. Вашингтон планує накласти додаткові санкції на Росію та передати Україні зброю, необхідну для завдавання ударів по РФ.

ППО Польщі та союзників у ніч на 10 вересня попередньо збила над країною чотири російських безпілотники. Всього польський повітряний простір порушили 19 дронів, більшість з яких прилетіли з Білорусі.