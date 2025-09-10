Налет "Шахедов" РФ на Польшу: применит ли НАТО 5 статью о коллективной обороне

В истории уже были случаи, когда летающие объекты залетали в воздушное пространство НАТО, и это никогда не приводило к применению пятой статьи. За всю историю НАТО ее применяли только один раз.

Related video

В результате атаки российских "Шахедов" на Польшу не будет применена пятая статья Альянса о коллективной обороне, поскольку такие инциденты под нее не подпадают. Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Будет ли ответная реакция или действия со стороны Альянса? Не думаю. Во-первых, подобные инциденты не подпадают под пятую статью, как бы мы ни хотели. Потому что это не прямая военная агрессия с направленными ударами с применением живой силы", — сказал он.

Эксперт отметил, что в истории уже были случаи, когда летающие объекты залетали в воздушное пространство НАТО и Советского Союза, и это никогда не приводило к применению пятой статьи. Он добавил, что не будет жесткой реакции, и Польша будет до последнего избегать какой-то квалификации этих событий и это скорее всего квалифицируют как инцидент.

"Но, в отличие от предыдущих инцидентов, случайных залетов или прилетов, Польша видит в этом, и это тоже видно, что это была целенаправленная атака. С одной стороны возникает вопрос, были ли в тех БпЛА боевые части, или же это были разведывательные дроны, так сказать, проверка со стороны РФ. Однако важно: Польша понимает, что это была направленная атака, это не случайность, это было "прощупывание", — подытожил Кулик.

Справка: Пятая статья НАТО Принцип коллективной обороны заключается в том, что нападение на любое из государств — членов Альянса рассматривается как нападение на них всех. Первый и единственный случай в истории, когда НАТО ввела Статью 5, был в ответ на террористические нападения 11 сентября против Соединенных Штатов Америки.

"Шахеды" РФ в Польше — что известно

В Польше в ночь на 10 сентября впервые сбили российские "Шахеды", которые залетели на ее территорию. Их помогали сбивать авиация НАТО и Нидерландов.

Польский OSINT-аналитик Ярослав Вольский считает, что налет БпЛА РФ на Польшу — это следствие атаки России на территорию Украины, в частности, на Луцк и Львов, а россияне намеренно проложили маршрут "Шахедов" через Польшу.

В США отреагировали на атаку российских "шахедов" по Польше. Вашингтон планирует наложить дополнительные санкции на Россию и передать Украине оружие, необходимое для нанесения ударов по РФ.

ПВО Польши и союзников в ночь на 10 сентября предварительно сбила над страной четыре российских беспилотника. Всего польское воздушное пространство нарушили 19 дронов, большинство из которых прилетели из Беларуси.