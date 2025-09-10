Вторжение дронов в Польшу: РФ атаковала модернизированными БПЛА "Гербера" (фото)
Упавшие на территории Польши дроны имели дополнительный бак в носовой части. У запускаемых по Украине БПЛА "Гербера" никогда не было такой конструкции, подчеркивают военные аналитики.
Российские БПЛА "Гербера", которые прилетели в Польшу, оснащены дополнительными топливными баками. Это увеличило дальность полета беспилотника, сообщил украинский аналитик "Полковник ГШ", проверивший конструкцию аппарата.
Cтандартная комплектация "Герберы" предполагает один топливный бак в хвостовой части. А упавшие на территории Польши дроны имели дополнительный бак в носовой части.
Судя по фотографиям, топливные баки аппаратов сделаны из гибкого многослойного полимерного материала. Сам дрон "Гербера" сделан из пенополистирола, его считают дешевой версией "Шахеда".
Среди "Гербер", замеченных в Украине, никогда не было дополнительных топливных баков в носовой части. Следовательно, это была специальная версия для пролета на дальние расстояния, к примеру, до Польши, делает выводы эксперт.
Баки из мягкого материала занимают мало места в сложенном виде и выдерживают вибрации. Их активно ставят на беспилотники, пишет портал "Мілітарний".
"Именно эти топливные баки, которыми россияне оборудовали дроны, дали им возможность долететь до Польши через территорию Беларуси", — подчеркнули аналитики.
Минобороны России заявляло об отсутствии планов по поражению целей в Польше. Запущенные дроны якобы не способны пролететь такое расстояние, их максимум — до 700 км.
Удары в ночь на 10 сентября, по версии россиян, наносились по "предприятиям военно-промышленного комплекса" в Виннице, Львове и трех областях.
Напомним, президент США Дональд Трамп отреагировал на российскую атаку дронами по Польше. Он хочет поговорить с польским лидером Каролем Навроцким по поводу cобытия.
Военные эксперты предполагают, что целью атаки беспилотников ВС РФ по Польше могла быть проверка противовоздушной обороны страны.