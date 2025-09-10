Вторжение дронов в Польшу: РФ атаковала модернизированными БПЛА "Гербера" (фото)

Упавшие на территории Польши дроны имели дополнительный бак в носовой части. У запускаемых по Украине БПЛА "Гербера" никогда не было такой конструкции, подчеркивают военные аналитики.

Российские БПЛА "Гербера", которые прилетели в Польшу, оснащены дополнительными топливными баками. Это увеличило дальность полета беспилотника, сообщил украинский аналитик "Полковник ГШ", проверивший конструкцию аппарата.

Cтандартная комплектация "Герберы" предполагает один топливный бак в хвостовой части. А упавшие на территории Польши дроны имели дополнительный бак в носовой части.

Баки из мягкого материала для дронов занимают мало места

Судя по фотографиям, топливные баки аппаратов сделаны из гибкого многослойного полимерного материала. Сам дрон "Гербера" сделан из пенополистирола, его считают дешевой версией "Шахеда".

Среди "Гербер", замеченных в Украине, никогда не было дополнительных топливных баков в носовой части. Следовательно, это была специальная версия для пролета на дальние расстояния, к примеру, до Польши, делает выводы эксперт.

РФ подготовила для Польши спецверсию "Герберы"

Баки из мягкого материала занимают мало места в сложенном виде и выдерживают вибрации. Их активно ставят на беспилотники, пишет портал "Мілітарний".

"Именно эти топливные баки, которыми россияне оборудовали дроны, дали им возможность долететь до Польши через территорию Беларуси", — подчеркнули аналитики.

Минобороны России заявляло об отсутствии планов по поражению целей в Польше. Запущенные дроны якобы не способны пролететь такое расстояние, их максимум — до 700 км.

Удары в ночь на 10 сентября, по версии россиян, наносились по "предприятиям военно-промышленного комплекса" в Виннице, Львове и трех областях.

Напомним, президент США Дональд Трамп отреагировал на российскую атаку дронами по Польше. Он хочет поговорить с польским лидером Каролем Навроцким по поводу cобытия.

Военные эксперты предполагают, что целью атаки беспилотников ВС РФ по Польше могла быть проверка противовоздушной обороны страны.