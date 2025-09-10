Вторгнення БпЛА РФ у повітряний простір Польщі: НАТО не вважає це нападом, — Reuters
Нічне вторгнення безпілотників у повітряний простір Польщі НАТО не вважає актом агресії. Хоча дрони створили потенційну загрозу для безпеки союзників, активного застосування систем протиповітряної оборони не було.
За інформацією джерела агентства Reuters, шість-десять російських безпілотників навмисно перетнули кордон Польщі. Це перший випадок, коли безпілотні апарати порушили повітряний простір країн НАТО, загрожуючи обороноздатності альянсу.
"Це був перший випадок, коли літаки НАТО вторглися в повітряний простір союзників, що становив потенційну загрозу", – сказало джерело
Системи протиповітряної оборони Patriot, розташовані в регіоні, зафіксували дрони на своїх радарах, проте не застосували ударів. Для забезпечення контролю над повітряним простором у нічній операції були залучені польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки розвідки AWACS та літаки-заправники, що спільно експлуатуються силами НАТО.
Згодом, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив більше деталей щодо інциденту. За його словами, протягом ночі польський повітряний простір було порушено 19 разів, причому значна частина дронів прибувала з території Білорусі. Він також зазначив, що, ймовірно, було збито чотири безпілотники.
Окрім цього, як пише Reuters НАТО перебуває в тісному контакті з Польщею та іншими союзниками. Зокрема за словами, ВПС США та головнокомандувача військовими силами НАТО Алексуса Грінкевича Альянс швидко відреагував на інцидент та продемонстрував готовність захищати територію країн-членів.
Варто зауважити, що на думку Дональда Туска, проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі під час нічного нападу на Україну є "масштабною провокацією". Також у своїй сторінці у соціальні мережі X він підтвердив, що дрони, які залетіли до країни — російські.
Те, що атака РФ на Польщу 10 вересня, ймовірно, була навмисною заявила Висока представниця ЄС Кая Каллас. Вона підкреслила повну солідарність ЄС із Польщею та контактує з НАТО і польським міністром оборони.
Російські безпілотники залетіли до Польщі — що про це відомо
Раніше Фокус писав, у ніч на 10 вересня польські та союзні літаки патрулювали повітряний простір Польщі через чергову атаку ЗС РФ та проникнення ворожих дронів на територію країни. Близько 5 ранку оперативне командування Польщі підтвердило численні порушення повітряного простору дронами, які довелося збивати.
Польське командування назвало появу "шахедів" актом агресії та повідомило, що радари зафіксували десятки цілей, деякі з яких могли становити загрозу.
В мережі з’явилися фото дрону, що впав у селі Мнішкув Лодзинського воєводства, ймовірно, подолавши близько 1500 км. Експерти припускають, що на знімку зображений російський ударний безпілотник "Шахед" ("Герань-2").