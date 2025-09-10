Вторжение БпЛА РФ в воздушное пространство Польши: НАТО не считает это нападением, — Reuters
Ночное вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши НАТО не считает актом агрессии. Хотя дроны создали потенциальную угрозу для безопасности союзников, активного применения систем противовоздушной обороны не было.
По информации источника агентства Reuters, шесть-десять российских беспилотников намеренно пересекли границу Польши. Это первый случай, когда беспилотные аппараты нарушили воздушное пространство стран НАТО, угрожая обороноспособности альянса.
"Это был первый случай, когда самолеты НАТО вторглись в воздушное пространство союзников, что представляло потенциальную угрозу", — сказал источник
Системы противовоздушной обороны Patriot, расположенные в регионе, зафиксировали дроны на своих радарах, однако не применили ударов. Для обеспечения контроля над воздушным пространством в ночной операции были привлечены польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты разведки AWACS и самолеты-заправщики, совместно эксплуатируемые силами НАТО.
Впоследствии, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил больше деталей относительно инцидента. По его словам, в течение ночи польское воздушное пространство было нарушено 19 раз, причем значительная часть дронов прибывала с территории Беларуси. Он также отметил, что, вероятно, было сбито четыре беспилотника.
Кроме этого, как пишет Reuters НАТО находится в тесном контакте с Польшей и другими союзниками. В частности, по словам, ВВС США и главнокомандующего военными силами НАТО Алексуса Гринкевича Альянс быстро отреагировал на инцидент и продемонстрировал готовность защищать территорию стран-членов.
Стоит заметить, что по мнению Дональда Туска, проникновение российских беспилотников в воздушное пространство Польши во время ночного нападения на Украину является "масштабной провокацией". Также на своей странице в социальной сети X он подтвердил, что дроны, которые залетели в страну — российские.
То, что атака РФ на Польшу 10 сентября, вероятно, была преднамеренной заявила Высокая представительница ЕС Кая Каллас. Она подчеркнула полную солидарность ЕС с Польшей и контактирует с НАТО и польским министром обороны.
Российские беспилотники залетели в Польшу — что об этом известно
Ранее Фокус писал, в ночь на 10 сентября польские и союзные самолеты патрулировали воздушное пространство Польши из-за очередной атаки ВС РФ и проникновения вражеских дронов на территорию страны. Около 5 утра оперативное командование Польши подтвердило многочисленные нарушения воздушного пространства дронами, которые пришлось сбивать.
Польское командование назвало появление "шахедов" актом агрессии и сообщило, что радары зафиксировали десятки целей, некоторые из которых могли представлять угрозу.
В сети появились фото дрона, упавшего в селе Мнишкув Лодзинского воеводства, вероятно, преодолев около 1500 км. Эксперты предполагают, что на снимке изображен российский ударный беспилотник "Шахед" ("Герань-2").