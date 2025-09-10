ВС РФ атаковали Польшу не только БПЛА "Гербера": Зеленский сообщил новые детали обстрела

Во время вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши туда летели не только дешевые дроны-приманки, но и реальные ударные беспилотники.

Инциденты с единичными российскими дронами были и раньше, и не только в Польше, но и в Румынии, напомнил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с западными лидерами. Однако сейчас речь идет о значительно большем количестве беспилотников — причем не только о дронах-приманках "Герберах", а и об ударных "Шахедах". И летели эти дроны не только с территории Украины, но и с территории Беларуси, подчеркнул Зеленский.

В разговоре участвовали премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава Совета министров Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Президент Украины впоследствии уточнил, что с часу ночи украинские военные фиксировали движение российских дронов в направлении границы с Польшей. И это было именно целенаправленным движением, а не ошибкой или случайностью.

По словам Зеленского, причины столь вызывающего поведения России "абсолютно очевидны" для всех. Надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой, подчеркнул президент Украины.

Также он акцентировал на необходимости значительно увеличить финансирование для производства дронов-перехватчиков, которые уже доказали свою эффективность.

Владимир Зеленский сообщил, что предложил Польше помощь, обучение и украинский опыт в сбивании российских дронов, в частности "Шахедов".

Напомним, сегодня ночью Польша впервые сбивала российские "шахеды" в своем воздушном пространстве. Ряд польских аэропортов прекращали работу — в том числе были закрыты и оба аэропорта в Варшаве.

Также стало известно, что во время вторжения в воздушное пространство Польши РФ атаковала модернизированными БПЛА "Гербера". Дроны, упавшие на территории Польши, имели дополнительный бак в носовой части, и такой конструкции никогда не было у беспилотников, запускаемых по Украине.

Ранее Фокус сообщал, со ссылкой на издание Reuters, что НАТО не считает нападением вторжение дронов РФ в воздушное пространство Польши.