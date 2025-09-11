ЗРК Patriot не помогут от "Шахедов": Зеленский предложил Польше защиту от дронов РФ

Американские системы ПВО Patriot не помогут Польше справиться с массированными атаками российских БПЛА. Украина готова помочь коллегам.

Ракеты к противовоздушным системам США слишком дорогие и не сравнимы с ценой ударных дронов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге с финским коллегой Александром Стуббом.

Комплексы Patriot не помогут в борьбе с "Шахедами" ни одной стране, ведь это оружие против баллистических ракет. А США, главный производитель ракет-перехватчиков, способны выпускать 50-60 ракет в месяц.

"Patriot — 2-3 миллиона долларов ракета, дрон "Шахед" или "Герань" — до 100 тыс. долларов", — акцентировал внимание Зеленский.

В условиях полномасштабной войны в Украине россияне запускают 500-800 дронов в день. С таким количеством установки Patriot не справятся.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, как сказал Зеленский, вышел на связь с командованием Польши по данному вопросу и "остаются уже технические шаги".

Удары дронами по Польше: Варшава просит системы ПВО Patriot

Источники агентства Bloomberg сообщили, что Польша просит союзников дать ей дополнительные системы ПВО и другие технологии для борьбы с беспилотниками.

Запрос поступил после атаки российских БПЛА во время последнего массированного удара по Украине и был первым по счету с начала вторжения ВС РФ.

"Нужны Patriot, ведь дроны — это не единственная форма угрозы нашему воздушному пространству от РФ. Нужна также "стена против дронов", — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Варшаве.

По словам человека, знакомого с ходом обсуждений, обсуждается передача самолетов Typhoon, которые до шести недель находились в Польше в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Однако некоторые союзники признает ряд сложностей в снабжении Польши современными системами ПВО. Замминистра обороны Германии Йенс Плетнер заявил, что нужно учитывать смертоносные атаки ВС РФ по Украине и в будущем данные системы нужно размещать именно там.

Напомним, НАТО решило недавно, что применение истребителей F-35 против БПЛА не имеет военного смысла. Военачальники хотят взять уроки Украины и ее опыт по защите от российских дронов.