400 тысяч евро на один БПЛА: НАТО ищет другие варианты уничтожения российских дронов

Во время вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши сбивание одного дешевого беспилотника обошлось в сотни тысяч евро, ведь для этого пришлось использовать очень дорогие ракеты.

Для обезвреживания дронов использовались истребители F-35, которые били ракетами AIM-9 Sidewinder, пишет Bild. В этом и заключается проблема: стоимость беспилотника составляет всего несколько тысяч евро, а запуск ракеты стоит более 400 тысяч евро.

В НАТО пришли к выводу, что постоянное использование F-35 против беспилотников не имеет военного смысла, сообщил информированный собеседник издания. Поэтому Альянс рассматривает различные варианты противодействия российским провокациям.

Первый из таких вариантов заключается в том, что государства НАТО могут развернуть на восточном фланге дополнительные средства противовоздушной обороны (истребители, системы Patriot, IRIS-T и т.д.).

Также рассматривается вариант миссии сдерживания нарушений воздушного пространства — подобной миссии "Балтийский страж", в которой участвуют военные корабли, подводные лодки, разведывательные самолеты и беспилотники. Миссии такого типа должны предотвращать саботаж подводных кабелей и отслеживать российский теневой флот, скрыто перевозящий нефть. Однако тут неясно, согласятся ли союзники по НАТО на еще одну миссию сдерживания.

В конце концов, в НАТО рассматривают и вариант "поучиться у Украины", ведь у нее уже есть намного лучший опыт по защите от российских дронов.

Между тем в немецком Бундесвере отмечают, что там до сих пор нет достаточных ресурсов для эффективной борьбы с беспилотниками, летающими на малых высотах. Инспектор армии, генерал-лейтенант Альфонс Майс, называет "воздушную оборону от дронов" самым опасным открытым флангом.

Напомним, 10 сентября Польша впервые сбивала российские "шахеды" в своем воздушном пространстве . Ряд польских аэропортов прекращали работу, в том числе был закрыт и самый главный аэропорт страны — аэропорт им. Шопена в Варшаве.

Еще стало известно, во время вторжения в воздушное пространство Польши РФ атаковала модернизированными БПЛА "Гербера" . Дроны, упавшие на территории Польши, имели дополнительный бак в носовой части.