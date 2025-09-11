400 тисяч євро на один БПЛА: НАТО шукає інші варіанти знищення російських дронів

Під час вторгнення російських дронів до повітряного простору Польщі збиття одного дешевого безпілотника обійшлося у сотні тисяч євро, адже ждя цього довелося використовувати дуже дорогі ракети.

Для знешкодження дронів використовувалися винищувачі F-35, які били ракетами AIM-9 Sidewinder, пише Bild. У цьому і полягає проблема: вартість безпілотника становить лише кілька тисяч євро, а запуск ракети коштує понад 400 тисяч євро.

У НАТО дійшли висновку, що постійне використання F-35 проти безпілотників не має військового сенсу, повідомив поінформований співрозмовник видання. Тому Альянс розглядає різні варіанти протидії російським провокаціям.

Перший з таких варіантів полягає в тому, що держави НАТО можуть розгорнути на східному фланзі додаткові засоби протиповітряної оборони (винищувачі, системи Patriot, IRIS-T, тощо).

Також розглядається варіант місії стримування порушень повітряного простору – подібної до місії «Балтійський вартівник», у якій беруть участь військові кораблі, підводні човни, розвідувальні літаки та безпілотники. Місії такого типу мають на меті запобігати саботажу підводних кабелів та відстежувати російський тіньовий флот, що приховано перевозить нафту. Проте тут неясно, чи погодяться союзники по НАТО на ще одну місію стримування.

Врешті-решт, у НАТО розглядають і варіант "повчитися в України", адже вона має набагато кращий досвід щодо захисту від російських дронів.

Тим часом у німецькому Бундесвері зауважують, що там досі немає достатніх ресурсів для ефективної боротьби з безпілотниками, що літають на малих висотах. Інспектор армії, генерал-лейтенант Альфонс Майс, називає "повітряну оборону від дронів" найнебезпечнішим відкритим флангом.

Нагадаємо, 10 вересня Польща вперше збивала російські "шахеди" у своєму повітряному просторі . Низка польських аеропортів припиняли роботу, у тому числі був закритий і найголовніший аеропорт країни – аеропорт ім. Шопена у Варшаві.

Ще стало відомо, під час вторгнення до повітряного простору Польщі РФ атакувала модернізованими БПЛА "Гербера" . Дрони, що впали на території Польщі, мали додатковий бак у носовій частині.