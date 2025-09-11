ЗРК Patriot не допоможуть від "Шахедів": Зеленський запропонував Польщі захист від дронів РФ

Американські системи ППО Patriot не допоможуть Польщі впоратися з масованими атаками російських БПЛА. Україна готова допомогти колегам.

Related video

Ракети до протиповітряних систем США занадто дорогі й не можна порівняти з ціною ударних дронів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу з фінським колегою Олександром Стуббом.

Комплекси Patriot не допоможуть у боротьбі з "Шахедами" жодній країні, адже це зброя проти балістичних ракет. А США, головний виробник ракет-перехоплювачів, здатні випускати 50-60 ракет на місяць.

"Patriot — 2-3 мільйони доларів ракета, дрон "Шахед" або "Герань" — до 100 тис. доларів", — акцентував увагу Зеленський.

В умовах повномасштабної війни в Україні росіяни запускають 500-800 дронів на день. З такою кількістю установки Patriot не впораються.

"У Patriot ракета коштує 2-3 млн доларів, а "Шахед", або "Герань" — до 100 тисяч доларів. Використовувати такі системи, як Patriot — не вихід", — наголосив український президент.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, як сказав Зеленський, вийшов на зв'язок із командуванням Польщі щодо цього питання і "залишаються вже технічні кроки".

Удари дронами по Польщі: Варшава просить системи ППО Patriot

Джерела агентства Bloomberg повідомили, що Польща просить союзників дати їй додаткові системи ППО та інші технології для боротьби з безпілотниками.

Запит надійшов після атаки російських БПЛА під час останнього масованого удару по Україні і був першим за рахунком від початку вторгнення ЗС РФ.

"Потрібні Patriot, адже дрони — це не єдина форма загрози нашому повітряному простору від РФ. Потрібна також "стіна проти дронів", — заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на прес-конференції у Варшаві.

За словами людини, знайомої з ходом обговорень, обговорюють передачу літаків Typhoon, які до шести тижнів перебували в Польщі в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору.

Однак деякі союзники визнають низку складнощів у постачанні Польщі сучасними системами ППО. Заступник міністра оборони Німеччини Єнс Плетнер заявив, що потрібно враховувати смертоносні атаки ЗС РФ по Україні та в майбутньому ці системи потрібно розміщувати саме там.

Нагадаємо, НАТО вирішило нещодавно, що застосування винищувачів F-35 проти БПЛА не має військового сенсу. Воєначальники хочуть узяти уроки України та її досвід щодо захисту від російських дронів.