Дрони ЗС РФ залетіли в Литву і хотіли вразити центр НАТО в Польщі: з'явилися деталі атаки

Щонайменше два російські безпілотники 10 вересня залетіли в Литву. Головною метою був логістичний центр у Жешуві, найважливіший пункт постачання озброєнь в Україну.

Крім Польщі, російські безпілотники залетіли в Литву о 10:00 ранку 10 вересня, про що раніше не повідомлялося. Про це пише німецьке видання Die Welt.

Сумарно з опівночі до 6:30 ранку в повітряному просторі НАТО було від 22 до 25 безпілотників, які летіли з польського боку, розповіли джерела.

Журнал Spiegel уточнює, що безпілотники, імовірно запущені з Білорусі, являють собою "Шахеди" і менші за розміром "Гербери". Офіцери НАТО припускають, що принаймні п'ять безпілотників хотіли вразити логістичний центр у Жешуві.

Голландські винищувачі F-35 збивали саме ці безпілотники. Аеропорт Жешува — один із найважливіших транзитних пунктів для поставок зброї та військової техніки Україні.

Die Welt повідомляє про три збиті БПЛА, два інших зазнали аварії, точні обставини яких досі незрозумілі.

НАТО зміцнює ППО Польщі

Партнери по НАТО розглядають можливість зміцнення протиповітряної оборони Польщі. Для цієї мети 21-шу зенітно-ракетну групу із Зеніца передислоковано з двома системами "Патріот".

За даними джерел у Бундесвері, два німецькі зенітно-ракетні комплекси "Патріот" приведені в стан бойової готовності. Вони відстежували безпілотники за допомогою своїх радіолокаційних систем, але не запускали оборонні ракети.

Планують виділити 6 млрд євро на співпрацю з Україною з виробництва безпілотників. Гроші надійдуть із кредиту, який погасять за рахунок заморожених російських активів, розповіли співрозмовники видання.

Президент України Володимир Зеленський також говорив, що дорогі комплекси Patriot не допоможуть у боротьбі з "Шахедами". Одна ракета-перехоплювач коштує до 3 млн доларів, а дрон — максимум 100 тис. доларів.

Нагадаємо, раніше Зеленський стверджував, що окупанти спеціально вдарили дронами по Польщі для зриву поставок систем ППО Україні.

Німеччина після атаки дронів на Польщу перевіряє системи повітряних тривог. Жителям Німеччини приходили гучні сповіщення на телефони.