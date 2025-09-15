В Польше обезвредили дрон, который летал над зданиями правительства, — Туск

Премьер-министр Польши сообщил, что беспилотник шнырял над резиденцией президента и другими зданиями правительства.

Related video

"Служба государственной охраны нейтрализовала беспилотник, работавший над правительственными зданиями (Парковым) и дворцом Бельведер", — написал премьер-министр Польши в Х и добавил, что задержаны двое граждан Беларуси, а полиция расследует обстоятельства инцидента.

Туск сообщил, что в центре Варшавы сбили вражеский дрон Фото: Скриншот

Дворец Бельведер – это одна из официальных резиденций польского президента, а также государственный гостевой дом для приезжающих глав государств. Комплекс расположен к югу от центра Варшавы.

Представитель Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая подтвердила факт инцидента и задержание двух человек.

Это уже второй подобный инцидент за последнее время. В последние дни общественное обсуждение сосредоточено на вторжении российских беспилотников в воздушное пространство Польши. Это произошло в ночь с 9 на 10 сентября.

Несколькими минутами ранее Дональд Туск опубликовал пост, в котором призвал "не искать врага на Западе" .

"Европейские союзники не подвели в этот суровый момент. Угроза исходит с Востока и от всех тех, кто пытается разрушить евроатлантическое единство", — добавил он.

Напомним, Фокус писал про вторжение российских дронов в Польшу, которые, среди прочего, были направлены на важный логистический центр в Жешуве.

Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия запустила "дроны-пустышки", чтобы проверить реакцию стран НАТО, не развязывая при этом войну.