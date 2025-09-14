Кремль использовал "дроны-пустышки" для проверки реакции НАТО, не развязывая войну, — МИД Польши

Запустив рой беспилотников в воздушное пространство Польши, Россия проверяет реакцию НАТО посредством постепенной эскалации, чтобы избежать полномасштабного ответа со стороны альянса, считает Радослав Сикорский.

Сикорский общался с британскими журналистами и подтвердил в интервью, что беспилотники, вошедшие в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, могли нести взрывчатку, но отметил: "Интересно, что все они оказались неразорвавшимися", пишет The Guardian.

"Это наводит меня на мысль, что Россия пыталась проверить нас, не развязывая войну", — сказал глава польского МИД.

Польские ПВО подверглись критике за якобы неготовность к вторжению. Из примерно 20 беспилотников, влетевших в воздушное пространство Польши, только три или четыре, как подтверждено, были сбиты с помощью союзников Польши по НАТО, размещенных в стране.

Польские военные ответили на обвинения, заявив, что при принятии решения о том, какие дроны сбивать, первостепенным фактором является угроза жизни и здоровью польских граждан, а затем следует стоимость имущества, которое может быть повреждено в результате удара.

Эту точку зрения поддержал министр иностранных дел Польши.

"Беспилотники не достигли целей, был нанесен незначительный ущерб имуществу, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским меркам, это было бы расценено как стопроцентный успех", — заявил Сикорский.

Тем временем, союзники отправляют оружие в Польшу, поскольку вторжение российских БПЛА приближает страну к войне впервые "со времен Второй мировой" по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, который сослался на статью 4 договора НАТО, призвав к консультациям с союзниками, сославшись на российскую угрозу безопасности Польши.

Многочисленные союзники официально осудили вторжение, многие из них вызвали российских послов в своих странах, чтобы выразить протест против нарушения, и пообещали военную помощь Польше.

Вдобавок к этому генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и генерал ВВС США Алексус Гринкевич, командующий союзными силами в Европе, объявили 12 сентября о проведении операции "Восточный часовой" для укрепления обороны Польши.

Сикорский заявил, что если бы в результате вторжения были жертвы среди поляков, реакция Варшавы была бы "гораздо более жесткой", но отказался уточнить, какие последствия это повлечет за собой для России.

Однако он повторил, что вторжение не было ошибкой, указав на количество задействованных беспилотников.

"Можно поверить, что один или два дрона отклонились от цели, но 19 ошибок за одну ночь, более семи часов — извините, я в это не верю", — сказал Сикорский.

После вторжения Украина предложила свою помощь в обучении польских расчетов ПВО методам борьбы с беспилотниками, и Варшава приняла это предложение.

Сикорский заявил: "Украинцы лучше оснащены для борьбы с российскими беспилотниками, и у них гораздо более глубокий и современный опыт сопротивления российской армии. Общественность и правительства на Западе должны срочно усвоить это в своем сознании, что именно украинцы будут обучать нас противостоять России, а не наоборот", — добавил он.

Напомним, 13 сентября польские самолеты вновь были подняты в воздух из-за угрозы появления российских беспилотников на западе Украины. Аэропорт Люблина на востоке Польши был закрыт, а местным жителям были отправлены текстовые сообщения с предупреждением о необходимости соблюдать осторожность. В тот же день российский беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии, еще одной страны НАТО.

А тем временем Россия во время военных учений "Запад-2025" запустила гиперзвуковую ракету "Циркон". И выставила пусковые установки ОТРК "Искандер" в Калининградской области. В зоне вероятного поражения оказались шесть стран НАТО — Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция и Германия.