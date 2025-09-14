Россия запустила гиперзвуковой "Циркон" во время учений у границ НАТО (фото)

В Минобороны РФ заявили, что фрегат Северного флота России "Адмирал Головко" запустил гиперзвуковую ракету "Циркон" по цели во время совместных с Беларусью стратегических учений "Запад-2025" в Баренцевом море.

Также в России заявили, что кроме испытаний ракеты "Циркон", которая может поражать цели на море и на суше на дальности более 1000 км, также впервые на учениях использовались истребители-бомбардировщики Су-34, сообщает Reuters.

Истребители-бомбардировщики Су-34 Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщило, что совместные стратегические учения России и Беларуси "Запад-2025" начались 12 сентября. Официально, их цель — улучшить военное управление и координацию в случае нападения на Россию или Беларусь.

А неофициально, западные эксперты считают, что это отработка нападения на страны НАТО.

Москва и Минск уже заявили, что учения носят исключительно оборонительный характер и не предполагают нападения на кого-либо из членов НАТО, хотя возглавляемый США военный альянс объявил о проведении учений "Восточный часовой", операции, которая началась после вторжения российских беспилотников в Польшу в ночь на 10 сентября.

Министерство обороны России опубликовало кадры пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" по цели в Баренцевом море. На кадрах видно, как ракета стартует вертикально с фрегата, а затем уходит под углом к ​​горизонту.

Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" на учениях "Запад-2025" Фото: Минобороны РФ

"Согласно данным объективного контроля, полученным в режиме реального времени, цель была уничтожена прямым попаданием", — сообщили в ведомстве.

В учениях также участвовали дальние противолодочные самолеты смешанного авиационного корпуса Северного флота, а экипажи Су-34 отработали нанесение бомбового удара по наземным целям.

В 2019 году президент России Владимир Путин заявил, что ракета "Циркон" способна развивать скорость, в девять раз превышающую скорость звука, и поражать цели на море и на суше на дальности более 1000 км.

Российские СМИ сообщают, что ракета, известная в России как 3М22 "Циркон", а в НАТО — как SS-N-33, имеет дальность полета от 400 до 1000 км, а масса ее боевой части составляет около 300–400 кг.

Также Россия развернула пусковые установки ОТРК "Искандер" в Калининградской области. В зоне вероятного поражения оказались шесть стран НАТО — Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция и Германия.

Напомним, Беларусь строит две новые военные базы у границы с Украиной, одна из которых может стать местом хранения российской баллистической ракеты "Орешник". Фокус выяснял, какую опасность это представляет для Киева и стран ЕС.