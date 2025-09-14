Підтримайте нас RU
Росія запустила гіперзвуковий "Циркон" під час навчань біля кордонів НАТО (фото)

Запуск гіперзвукової ракети "Циркон"
Запуск гіперзвукової ракети "Циркон" на навчаннях "Захід-2025" | Фото: Мiноборони РФ

У Міноборони РФ заявили, що фрегат Північного флоту Росії "Адмірал Головко" запустив гіперзвукову ракету "Циркон" по цілі під час спільних із Білоруссю стратегічних навчань "Запад-2025" у Баренцевому морі.

Також у Росії заявили, що окрім випробувань ракети "Циркон", яка може вражати цілі на морі та на суші на дальності понад 1000 км, також уперше на навчаннях використовували винищувачі-бомбардувальники Су-34, повідомляє Reuters.

Винищувачі-бомбардувальники Су-34
Винищувачі-бомбардувальники Су-34
Фото: Мiноборони РФ

Міністерство оборони РФ повідомило, що спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі "Запад-2025" розпочалися 12 вересня. Офіційно, їхня мета — поліпшити військове управління і координацію в разі нападу на Росію або Білорусь.

А неофіційно, західні експерти вважають, що це відпрацювання нападу на країни НАТО.

Москва і Мінськ уже заявили, що навчання мають винятково оборонний характер і не передбачають нападу на будь-кого з членів НАТО, хоча очолюваний США військовий альянс оголосив про проведення навчань "Східний вартовий", операції, що почалася після вторгнення російських безпілотників у Польщу в ніч на 10 вересня.

Міністерство оборони Росії опублікувало кадри пуску гіперзвукової ракети "Циркон" із фрегата Північного флоту "Адмірал Головко" по цілі в Баренцевому морі. На кадрах видно, як ракета стартує вертикально з фрегата, а потім йде під кутом до горизонту.

Запуск гіперзвукової ракети "Циркон"
Запуск гіперзвукової ракети "Циркон" на навчаннях "Захід-2025"
Фото: Мiноборони РФ

"Згідно з даними об'єктивного контролю, отриманими в режимі реального часу, ціль було знищено прямим попаданням", — повідомили у відомстві.

У навчаннях також брали участь дальні протичовнові літаки змішаного авіаційного корпусу Північного флоту, а екіпажі Су-34 відпрацювали нанесення бомбового удару по наземних цілях.

У 2019 році президент Росії Володимир Путін заявив, що ракета "Циркон" здатна розвивати швидкість, яка вдев'ятеро перевищує швидкість звуку, і вражати цілі на морі та на суші на дальності понад 1000 км.

Російські ЗМІ повідомляють, що ракета, відома в Росії як 3М22 "Циркон", а в НАТО — як SS-N-33, має дальність польоту від 400 до 1000 км, а маса її бойової частини становить близько 300-400 кг.

Також Росія розгорнула пускові установки ОТРК "Іскандер" у Калінінградській області. У зоні ймовірного ураження опинилися шість країн НАТО — Польща, Литва, Латвія, Естонія, Швеція та Німеччина.

Нагадаємо, Білорусь будує дві нові військові бази біля кордону з Україною, одна з яких може стати місцем зберігання російської балістичної ракети "Ліщина". Фокус з'ясовував, яку небезпеку це становить для Києва і країн ЄС.