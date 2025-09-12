НАТО запускає операцію "Східний вартовий" для стримування Росії, — Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що запущено нову місію зі зміцнення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Related video

Про це Рютте заявив на пресконференції у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, Бельгія. "Східний вартовий" ((Eastern Sentry) буде запущено у відповідь на вторгнення російських дронів на територію Польщі. Генсек НАТО заявив, що це було "нерозважливо і неприйнятно", пише Reuters.

"Ми не можемо допустити, щоб російські безпілотники вторгалися в повітряний простір союзників", — заявив Рютте, оголошуючи про операцію "Східний вартовий".

Місія, яка розпочнеться ввечері в п'ятницю, 12 вересня, міститиме цілу низку сил і засобів, включно з повітряними і наземними базами.

За словами Рютте, наразі до місії долучилися такі союзники, як Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина, а інші країни готуються приєднатися.

Головнокомандувач НАТО Алексус Гринкевич заявив, що НАТО захищатиме кожну п'ядь території альянсу.

"Польща і громадяни країн Альянсу мають бути впевнені в нашій швидкій реакції на початку цього тижня і в нашій важливій заяві, зробленій тут сьогодні", — сказав він.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія спеціально запустила ударні дрони до Польщі під час масованої повітряної атаки по Україні 10 вересня. Там зазначили, що російські БПЛА летіли двома групами без маневрів прямо до кордону України з Польщею. Перша група йшла через територію України, а друга — через Білорусь.

А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і глава Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський уже відреагували на заяву Дональда Трампа щодо дронів РФ. Трамп заявив, що це "можливо була помилка". У Польщі це рішуче спростували.