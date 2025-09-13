Шесть стран НАТО под прицелом: Россия развернула "Искандеры" в Калининграде (фото, видео)

Россия развернула пусковые установки ОТРК "Искандер" в Калининградской области. В зоне вероятного поражения шесть стран НАТО — Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция и Германия.

По информации сообщества "КиберБорошно", россияне снимают ОТРК "Искандер" на автодороге Е28, севернее населенного пункта Кудрявцево, Калининградская область. Пусковые установки развернуты севернее Кудрявцево — координаты 54.6451214, 21.3785666.

"В радиус их действия попадают шесть стран НАТО — Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция и Германия", — говорится в сообщении.

Как пишет издание "Милитарный", развертывание ОТРК произошло в рамках российско-белорусских учений "Запад-2025", которые продлятся с 12 по 16 сентября.

Начальник Генштаба ВС Беларуси Павел Муравейко сообщил, что первый этап предусматривает отражение воздушных атак, второй — отработку наступательных операций для уничтожения вражеских группировок. По данным Минобороны Литвы, к маневрам привлекут 30 тысяч военных.

Учения будут проходить на полигонах России и Беларуси, а также в воздушном пространстве и на водах Балтийского и Баренцева морей.

Сектор потенциального удара развернутых ОТРК "Искандер" Фото: Милитарный

Кроме этого, издание отмечает, что Россия размещала ОТРК "Искандер" в Калининградской области с 2007 года преимущественно временно, а постоянное базирование началось с 2018 года после перевооружения 152-й ракетной бригады. Тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснял это "деструктивными действиями НАТО", а после полномасштабного вторжения в 2022 году Альянс разработал план быстрого уничтожения российского анклава.

Ранее издание Фокус, со ссылкой на данные СМИ, сообщало, что в сети появилось видео с пусковыми установками ОТРК "Искандер" в Калининградской области. По оценкам авторов, техника перемещалась неподалеку польской границы.

Также сообщалось, что НАТО активизировало защитные меры на восточном фланге Европы из-за нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте сообщил о запуске новой миссии "Восточный часовой" (Eastern Sentry), призванной повысить обороноспособность региона.