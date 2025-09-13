Шість країн НАТО під прицілом: Росія розгорнула "Іскандери" в Калінінграді (фото, відео)

Росія розгорнула пускові установки ОТРК "Іскандер" у Калінінградській області. У зоні ймовірного ураження шість країн НАТО — Польща, Литва, Латвія, Естонія, Швеція та Німеччина.

За інформацією спільноти "КіберБорошно", росіяни фільмують ОТРК "Іскандер" на автошляху Е28, північніше населеного пункту Кудрявцево, Калінінградська область. Пускові установки розгорнено північніше Кудрявцево — координати 54.6451214, 21.3785666.

"У радіус їхньої дії потрапляють шість країн НАТО — Польща, Литва, Латвія, Естонія, Швеція та Німеччина", — йдеться в дописі.

Як пише видання "Мілітарний", розгортання ОТРК відбулося в рамках російсько-білоруських навчань "Запад-2025", які триватимуть з 12 по 16 вересня.

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Павло Муравейко повідомив, що перший етап передбачає відбиття повітряних атак, другий — відпрацювання наступальних операцій для знищення ворожих угруповань. За даними Міноборони Литви, до маневрів залучать 30 тисяч військових.

Навчання проходитимуть на полігонах Росії та Білорусі, а також у повітряному просторі та на водах Балтійського і Баренцевого морів.

Сектор потенційного удару розгорнутих ОТРК "Іскандер" Фото: Мілітарний

Окрім цього, видання зазначає, що Росія розміщувала ОТРК "Іскандер" у Калінінградській області з 2007 року переважно тимчасово, а постійне базування почалося з 2018 року після переозброєння 152-ї ракетної бригади. Тоді міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пояснював це "деструктивними діями НАТО", а після повномасштабного вторгнення у 2022 році Альянс розробив план швидкого знищення російського анклаву.

Раніше видання Фокус, з посиланням на дані ЗМІ, повідомляло, що в мережі з’явилося відео з пусковими установками ОТРК "Іскандер" у Калінінградській області. За оцінками авторів, техніка переміщалася неподалік польського кордону.

Також повідомлялося, що НАТО активізувало захисні заходи на східному фланзі Європи через порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте повідомив про запуск нової місії "Східний вартовий" (Eastern Sentry), покликаної підвищити обороноздатність регіону.