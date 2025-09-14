Кремль використовував "дрони-пустушки" для перевірки реакції НАТО, не розв'язуючи війну, — МЗС Польщі

Запустивши рій безпілотників у повітряний простір Польщі, Росія перевіряє реакцію НАТО за допомогою поступової ескалації, щоб уникнути повномасштабної відповіді з боку альянсу, вважає Радослав Сікорський.

Related video

Сікорський спілкувався з британськими журналістами і підтвердив в інтерв'ю, що безпілотники, які увійшли в повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня, могли нести вибухівку, але зазначив: "Цікаво, що всі вони виявилися нерозірваними", пише The Guardian.

Повітряна тривога в Польщі

"Це наводить мене на думку, що Росія намагалася перевірити нас, не розв'язуючи війну", — сказав глава польського МЗС.

Польські ППО зазнали критики за нібито неготовність до вторгнення. Із приблизно 20 безпілотників, що влетіли в повітряний простір Польщі, тільки три або чотири, як підтверджено, були збиті за допомогою союзників Польщі по НАТО, розміщених у країні.

Польські військові відповіли на звинувачення, заявивши, що під час ухвалення рішення про те, які дрони збивати, першорядним фактором є загроза життю і здоров'ю польських громадян, а потім слідує вартість майна, яке може бути пошкоджене внаслідок удару.

Цю точку зору підтримав міністр закордонних справ Польщі.

Російський дрон у Польщі Фото: onet.pl

"Безпілотники не досягли цілей, було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими мірками, це було б розцінено як стовідсотковий успіх", — заявив Сікорський.

Тим часом, союзники відправляють зброю в Польщу, оскільки вторгнення російських БПЛА наближає країну до війни вперше "з часів Другої світової" за словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який послався на статтю 4 договору НАТО, закликавши до консультацій із союзниками, пославшись на російську загрозу безпеці Польщі.

Численні союзники офіційно засудили вторгнення, багато з них викликали російських послів у своїх країнах, щоб висловити протест проти порушення, і пообіцяли військову допомогу Польщі.

На додачу до цього генеральний секретар НАТО Марк Рютте і генерал ВПС США Алексус Грінкєвіч, командувач союзними силами в Європі, оголосили 12 вересня про проведення операції "Східний вартовий" для зміцнення оборони Польщі.

Сікорський заявив, що якби внаслідок вторгнення були жертви серед поляків, реакція Варшави була б "набагато жорсткішою", але відмовився уточнити, які наслідки це спричинить для Росії.

Однак він повторив, що вторгнення не було помилкою, вказавши на кількість задіяних безпілотників.

"Можна повірити, що один або два дрони відхилилися від цілі, але 19 помилок за одну ніч, понад сім годин — вибачте, я в це не вірю", — сказав Сікорський.

Будинок у Польщі, зруйнований російським дроном Фото: Polsat News

Після вторгнення Україна запропонувала свою допомогу в навчанні польських розрахунків ППО методам боротьби з безпілотниками, і Варшава прийняла цю пропозицію.

Сікорський заявив: "Українці краще оснащені для боротьби з російськими безпілотниками, і в них набагато глибший і сучасніший досвід опору російській армії. Громадськість та уряди на Заході мають терміново засвоїти це у своїй свідомості, що саме українці навчатимуть нас протистояти Росії, а не навпаки", — додав він.

Нагадаємо, 13 вересня польські літаки знову були підняті в повітря через загрозу появи російських безпілотників на заході України. Аеропорт Любліна на сході Польщі закрили, а місцевим жителям надіслали текстові повідомлення з попередженням про необхідність дотримуватися обережності. Того ж дня російський безпілотник порушив повітряний простір Румунії, ще однієї країни НАТО.

А тим часом Росія під час військових навчань "Захід-2025" запустила гіперзвукову ракету "Циркон". І виставила пускові установки ОТРК "Іскандер" у Калінінградській області. У зоні ймовірного ураження опинилися шість країн НАТО — Польща, Литва, Латвія, Естонія, Швеція та Німеччина.