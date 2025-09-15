У Польщі знешкодили дрон, який літав над будівлями уряду, — Туск

Прем'єр-міністр Польщі повідомив, що безпілотник шастав над резиденцією президента та іншими будівлями уряду.

"Служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, який працював над урядовими будівлями (Парковим) і палацом Бельведер", — написав прем'єр-міністр Польщі в Х і додав, що затримано двох громадян Білорусі, а поліція розслідує обставини інциденту.

Туск повідомив, що в центрі Варшави збили ворожий дрон Фото: Скриншот

Палац Бельведер — це одна з офіційних резиденцій польського президента, а також державний гостьовий дім для гостьових будинків для глав держав, які приїздять. Комплекс розташований на південь від центру Варшави.

Представник Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька підтвердила факт інциденту і затримання двох осіб.

Це вже другий подібний інцидент за останній час. Останніми днями громадське обговорення зосереджене на вторгненні російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Це сталося в ніч з 9 на 10 вересня.

Кількома хвилинами раніше Дональд Туск опублікував пост, у якому закликав "не шукати ворога на Заході" .

"Європейські союзники не підвели в цей суворий момент. Загроза походить зі Сходу і від усіх тих, хто намагається зруйнувати євроатлантичну єдність", — додав він.

Нагадаємо, Фокус писав про вторгнення російських дронів у Польщу, які, серед іншого, були спрямовані на важливий логістичний центр у Жешуві.

Пізніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія запустила "дрони-пустушки", щоб перевірити реакцію країн НАТО, не розв'язуючи при цьому війну.