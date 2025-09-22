Дрони долетіли до Данії та Норвегії: в Копенгагені закрили аеропорт, в Осло затримали двох осіб

Невідомі дрони надвечір 22 вересня долетіли до двох скандинавських держав-членів НАТО: Данії та Норвегії.

Через порушення безпілотниками повітряного простору в найбільшому аеропорту Копенгагена були скасовані усі рейси, повідомило Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

"Важко сказати, але, ймовірно, це були досить великі дрони", — сказав представник поліції Генрік Стормер.

Уточнюється, що було від двох до чотирьох БПЛА.

Згідно з повідомленням FlightRadar, всі зльоти та посадки в аеропорту Копенгагена були призупинені о 20:26 за місцевим часом (18:26 за Гринвічем) через повідомлення про дрони. Щонайменше 15 рейсів були перенаправлені до інших аеропортів.

Інфографіка FlightRadar

Представник аеропорту Копенгагена підтвердив, що весь рух був зупинений, але відмовився від подальших коментарів.

Водночас, як пише AftonBladet, в Осло затримали двох осіб через тривогу щодо дронів у повітряному просторі Норвегії.

Зазначається, що після 21:00 надійшло повідомлення про безпілотники над військовою зоною фортеці Акерсхус в Осло. Дрони виявили військові.

Двох громадян Сингапуру затримали. Деталі інциденту наразі невідомі.

