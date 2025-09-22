Дрони долетіли до Данії та Норвегії: в Копенгагені закрили аеропорт, в Осло затримали двох осіб
Невідомі дрони надвечір 22 вересня долетіли до двох скандинавських держав-членів НАТО: Данії та Норвегії.
Через порушення безпілотниками повітряного простору в найбільшому аеропорту Копенгагена були скасовані усі рейси, повідомило Reuters з посиланням на місцеву поліцію.
"Важко сказати, але, ймовірно, це були досить великі дрони", — сказав представник поліції Генрік Стормер.
Уточнюється, що було від двох до чотирьох БПЛА.
Згідно з повідомленням FlightRadar, всі зльоти та посадки в аеропорту Копенгагена були призупинені о 20:26 за місцевим часом (18:26 за Гринвічем) через повідомлення про дрони. Щонайменше 15 рейсів були перенаправлені до інших аеропортів.
Представник аеропорту Копенгагена підтвердив, що весь рух був зупинений, але відмовився від подальших коментарів.
Водночас, як пише AftonBladet, в Осло затримали двох осіб через тривогу щодо дронів у повітряному просторі Норвегії.
Зазначається, що після 21:00 надійшло повідомлення про безпілотники над військовою зоною фортеці Акерсхус в Осло. Дрони виявили військові.
Двох громадян Сингапуру затримали. Деталі інциденту наразі невідомі.
Нагадаємо, 11 вересня дрони ЗС РФ залетіли в Литву і хотіли вразити центр НАТО в Польщі.
Фокус також писав про те, що у Польщі знешкодили дрон, який літав над будівлями уряду.