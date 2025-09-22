Ядерные угрозы Путина: глава Кремля обвинил Запад и заговорил об ответе

Президент России Владимир Путин заявил, что "в результате разрушительных шагов Запада были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием". Он также подчеркнул, что "Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы".

Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости". На заседании Совета безопасности Путин подчеркнул, что действия Запада подорвали основу для диалога между ядерными державами, и заявил о готовности Москвы соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) даже после завершения его действия.

Президент РФ отметил, что в сфере стратегической стабильности накопились многочисленные проблемы. По его словам, они являются следствием попыток Запада получить преимущество за счет "деструктивных действий и дестабилизирующих доктринальных концепций", направленных на подрыв глобального баланса.

"Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала 21 века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на попытку приобрести абсолютное подавляющее превосходство", — сообщил Путин

Он также подчеркнул, что Москва готова реагировать на любые вызовы в сфере безопасности.

"Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые угрозы, существующие и вновь возникающие", — сказал президент РФ.

Напомним, Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил предыдущий договор о СНВ 1991 года и соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.

