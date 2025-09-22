Ядерні погрози Путіна: очільник Кремля звинуватив Захід і заговорив про відповідь

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "внаслідок руйнівних кроків Заходу було суттєво підірвано основи для діалогу між державами з ядерною зброєю". Він також підкреслив, що "Росія в змозі відповісти на будь-які загрози, що існують і знову виникають".

Про це повідомило російське агентство "РИА Новости". На засіданні Ради безпеки Путін наголосив, що дії Заходу підірвали основу для діалогу між ядерними державами, та заявив про готовність Москви дотримуватися положень Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) навіть після завершення його чинності.

Президент РФ зазначив, що у сфері стратегічної стабільності накопичилися численні проблеми. За його словами, вони є наслідком спроб Заходу отримати перевагу за рахунок "деструктивних дій та дестабілізуючих доктринальних концепцій", спрямованих на підрив глобального балансу.

"Множинні проблеми, що накопичилися в стратегічній сфері з початку 21 століття, пов'язуємо з деструктивними діями Заходу, їх дестабілізуючими доктринальними концепціями і військово-технічними програмами, націленими на підрив глобального паритету, на спробу набути абсолютної переважної переваги", - повідомив Путін

Він також наголосив, що Москва готова реагувати на будь-які виклики у сфері безпеки.

"Підкреслю, і в цьому ні в кого не повинно бути сумніву, Росія в змозі відповісти на будь-які загрози, що існують і знову виникають", – сказав президент РФ.

Нагадаємо, Договір між Російською Федерацією та Сполученими Штатами про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь був підписаний 8 квітня 2010 року у Празі. Він замінив попередній договір про СНО 1991 року та угоду про скорочення стратегічних наступальних потенціалів 2002 року.

