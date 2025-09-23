Путін тримає палець на "червоній кнопці": чому цілком можливий ядерний удар РФ, — The Telegraph

Президент Російської Федерації Володимир Путін перевіряє країни Заходу, щоб зрозуміти їхню реакцію на появу російських засобів ураження над чужими територіями. При цьому поведінка глави Кремля показує, що він, ймовірно, тримає палець над "червоною кнопкою" і готовий до пуску ядерних бомб.

Росія намагається з'ясувати реакцію Північноатлантичного альянсу на провокації з боку ЗС РФ, написала аналітикиня Ребекка Коффлер на порталі медіа The Telegraph. Ще одна мета Москви — знизити чутливість європейців до подібних дій росіян. Крім того, Путін з'явився у військовій формі під час маневрів "Запад-2025", і це також має подати знак Заходу. Аналітикиня вважає, що ядерний удар РФ цілком можливий, хоч у нього і не вірять на Заході.

У статті "Путін тримає палець на ядерному спусковому гачку. Ризик аварії величезний" Коффлер перелічила загрозливі знаки, які подає Кремль: літаки над Естонією, дрони над Румунією та Польщею, Путін у формі під час ядерних маневрів. Особливу увагу аналітикині привернув Путін, який взяв участь у заходах "Запад-2025", які імітували ядерний удар. Пояснюється, що таким чином російський лідер вчився "натискувати червону кнопку", щоб бути психологічно готовим це зробити, коли прийде час. Як аргумент, аналітикиня навела дані про аналогічні тренування генсека СРСР Леоніда Брежнєва (1966-1982), у якого "трусився палець" в аналогічній тренувальній ситуації.

"Це не означає, що Путін охоче спускати курок. Він не хоче ядерної війни. Але російський лідер та його Генеральний штаб справді розглядають ядерну зброю як бойовий потенціал, а не просто як психологічну зброю", — написала аналітикиня.

Особлива загроза, як вважає Коффман, полягає у тому, що РФ та США майже не контактують та не обмінюються інформацією, необхідною для ядерної безпеки. Тим часом Москва реально готує війська для ядерно протистояння: створенні відповідні малі боєголовки, проводять навчання і вже переводили сили у режим бойового чергування 27 лютого 2022 року. При цьому західні політики час від часу заявляють про намір перемогти РФ та змістити Путіна: на думку аналітикині, це необачно, оскільки викликає нові страхи Кремля.

"Найголовніше, що зараз між НАТО та Росією немає жодної довіри. НАТО побоюється нападу Росії на одну зі своїх держав-членів, що призведе до спрацювання статті 5 про колективну оборону, особливо якщо Україна паде", — уточнюється у статті.

Крім того, Коффман згадалась ще одна аналогія, — загроза обміну ударами через "туман війни". Інцидент стався у 80-х рр. минулого століття, коли через військові навчання НАТО "Able Archer 83" у СРСР насправді готувались натиснути "червону кнопку".

"Інтерпретація намірів керівництва є складною за своєю суттю. Не кожен наказ можна перехопити, і не кожен показник розвідки можна спостерігати. Плутанина та помилки, як наслідок прислів'я "туману війни", є стандартними атрибутами збройного конфлікту. Ймовірність того, що в таких умовах "скороварки" буде допущено прорахунок із трагічними наслідками, цілком реальна", — підсумувала Коффман.

Погрози РФ — деталі

Зазначимо, 22 вересня Путін виступив на Радбезі РФ та висловився щодо угоди про обмеження на ракети середньої дальності, укладеної з США. Очільник Кремля заявив, що між РФ та США, як власниками ядерної зброї, зникла довіра, та запевнив, що завдасть удару, якщо побачить проблему.

Тим часом з 10 по 23 вересня у Європі відбулось чотири інциденти, пов'язані із ЗС РФ. Спершу 10 вересня Польщу атакували 23 російських дрони, частина з яких летіли у бік аеропорту Жешува, в якому вивантажується військова допомога Україні. Після цього відбувся інцидент у небі над Естонією: три МіГ-31 РФ 12 хвилин летіли над територією чужої країни. Тоді ж відбувся проліт російських винищувачів над польським судном. Крім того, в ніч з 22 на 23 вересня групу невідомих БпЛА помітили біля аеропортів Осло та Копенгагена: їх закрили, і десятки літаків саджали в інших місцях.

Нагадуємо, зранку 23 вересня поліція Копенгагена розповіла, що дізналась про операторів, які керували дронами над аеропортом.