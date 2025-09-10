Логістика, РЛС, авіабази та ПВК: що могли відстежувати "Гербери" РФ в Польщі (карти)

Російські дрони проводили розвідку, оскільки польські SIM-карти у безпілотниках РФ фіксувались з липня. Траєкторія дронів пролягала поруч з двома радіолокаційними станціями Збройних сил Польщі на шляху у Варшаву.

Російські дрони могли проводити розвідку на східному кордоні, оскільки їхній маршрут збігся з основними шляхами у бік польської столиці. Таку думку висловили аналітики проєкту Defence Express.

"Маршрути російських дронів дивним чином "збіглись" з основними шляхами у бік Варшави та Любліна, а також двох з трьох постів дальнього радіолокаційного дозору польських повітряних сил на східному кордоні", — зауважили вони.

За наявною інформацією, під час російської атаки Польщі у ніч проти 10 вересня було використано 19 дронів. Перше порушення повітряного простору країни відбулось о 23:30, а остання фіксація російського дрона була о 06:30 за місцевим часом.

Водночас польські ЗМІ повідомляли про 23 російські дрони. З них лише 3-4 було збито.

Фото з місця падіння дронів вказують на те, що це були російські безпілотники з пінопласту "Гербери", які росіяни здебільшого використовують як фальш-цілі, але вони також можуть здійснювати розвідку і нести бойові частини вагою до 5 кг.

Дрони у Польщі - карта руху БпЛА РФ 9-10 вересня

Аналітики впевнені, що російські дрони проводили розвідку, оскільки польські SIM-карти в БпЛА РФ фіксувались з липня. Про таку ймовірність говорять точки, в яких помітили БпЛА: це автомагістралі, зона кордону та оборонні підприємства.

"Можливо помітити, що одразу п'ять дронів впали на лінії Біла Підляська-Парчів. І це не лише прикордонний район із Білоруссю, це й місце проходження трьох автомобільних шляхів: автомагістралі E30, шосе 63 та 82. Також група російських дронів фіксувалась на північ від Любліна, а також у районі відомими своїми оборонними підприємствами — Сталевої Волі. Ще одна група рухалась на захід від Білостоку. А одна з "Гербер" була знайдена аж під Лодзем", — зазначили аналітики.

Дрони у Польщі - регіони, в яких помітили БпЛА РФ

На порталі відзначили, що росіяни могли також шпигувати за стратегічними об'єктами польського війська. Якщо рух "Гербер" накласти на карту, то на їхньому шляху були відомі важливі об'єкти ППО Польщі (у Роскоші 144 пост із РЛС NUR-12M, у Лабуні 110 пост із РЛС RAT-31DL) і ряд авіабаз повітряних сил Польщі. Крім того, під загрозою могли опинитись пости в Сувальському коридорі. Ще одна важлива точка — падіння уламків "Гербер" у районі селища Олесно за 10 км від 22-ої авіабази поряд з Мальборком.

"Таким чином питання, а чи не була це розвідка системи ППО Польщі у напрямі основних шляхів умовного "марш-кидка" на Варшаву та Люблін, цілком повинно мати місце, але залишається, звісно, дуже дискусійним. Тим паче, що у самій Варшаві зараз говорять лише про "провокацію", — резюмують експерти.

Атака дронів РФ на Польщу — що відомо

В ніч проти 10 вересня на територію Польщі залетіли російські дрони. У мережі з'явилися світлини уламків БПЛА, а також розтрощеного будинку поблизу Любліна.

Згодом польський аналітик Ярослав Вольський заявив, що наліт БпЛА РФ на Польщу — це наслідок атаки Росії на територію України, зокрема, на Луцьк і Львів, а росіяни навмисно проклали маршрут "Шахедів" через Польщу.

Також повідомлялося, що під час нальоту російських дронів на території Польщі в ніч проти 10 серпня Збройні сили Польщі розгорнули 2 системи Patriot, а партнери по НАТО надали винищувачі та допоміжні літаки.