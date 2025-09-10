Логистика, РЛС, авиабазы и ЧВК: что могли отслеживать "Герберы" РФ в Польше (карты)

Российские дроны проводили разведку, поскольку польские SIM-карты в беспилотниках РФ фиксировались с июля. Траектория дронов пролегала рядом с двумя радиолокационными станциями Вооруженных сил Польши на пути в Варшаву.

Related video

Российские дроны могли проводить разведку на восточной границе, поскольку их маршрут совпал с основными путями в сторону польской столицы. Такое мнение высказали аналитики проекта Defence Express.

"Маршруты российских дронов странным образом "совпали" с основными путями в сторону Варшавы и Люблина, а также двух из трех постов дальнего радиолокационного дозора польских воздушных сил на восточной границе", — отметили они.

По имеющейся информации, во время российской атаки Польши в ночь на 10 сентября было использовано 19 дронов. Первое нарушение воздушного пространства страны состоялось в 23:30, а последняя фиксация российского дрона была в 06:30 по местному времени.

В то же время польские СМИ сообщали о 23 российских дронах. Из них только 3-4 были сбиты.

Фото с места падения дронов указывают на то, что это были российские беспилотники из пенопласта "Герберы", которые россияне в основном используют как фальш-цели, но они также могут осуществлять разведку и нести боевые части весом до 5 кг.

Дроны в Польше — карта движения БпЛА РФ 9-10 сентября

Аналитики уверены, что российские дроны проводили разведку, поскольку польские SIM-карты в БпЛА РФ фиксировались с июля. О такой вероятности говорят точки, в которых заметили БПЛА: это автомагистрали, зона границы и оборонные предприятия.

"Возможно заметить, что сразу пять дронов упали на линии Белая Подляска-Парчев. И это не только пограничный район с Беларусью, это и место прохождения трех автомобильных путей: автомагистрали E30, шоссе 63 и 82. Также группа российских дронов фиксировалась к северу от Люблина, а также в районе известными своими оборонными предприятиями — Стальной Воли. Еще одна группа двигалась к западу от Белостока. А одна из "Гербер" была найдена аж под Лодзем", — отметили аналитики.

Дроны в Польше — регионы, в которых заметили БпЛА РФ

На портале отметили, что россияне могли также шпионить за стратегическими объектами польского войска. Если движение "Гербер" наложить на карту, то на их пути были известны важные объекты ПВО Польши (в Роскоше 144 пост с РЛС NUR-12M, в Лабуне 110 пост с РЛС RAT-31DL) и ряд авиабаз воздушных сил Польши. Кроме того, под угрозой могли оказаться посты в Сувальском коридоре. Еще одна важная точка — падение обломков "Гербер" в районе поселка Олесно в 10 км от 22-й авиабазы рядом с Мальборком.

"Таким образом вопрос, а не была ли это разведка системы ПВО Польши в направлении основных путей условного "марш-броска" на Варшаву и Люблин, вполне должен иметь место, но остается, конечно, очень дискуссионным. Тем более, что в самой Варшаве сейчас говорят только о "провокации", — резюмируют эксперты.

Атака дронов РФ на Польшу — что известно

В ночь на 10 сентября на территорию Польши залетели российские дроны. В сети появились фотографии обломков БПЛА, а также разбитого дома вблизи Люблина.

Впоследствии польский аналитик Ярослав Вольский заявил, что налет БпЛА РФ на Польшу — это следствие атаки России на территорию Украины, в частности, на Луцк и Львов, а россияне намеренно проложили маршрут "Шахедов" через Польшу.

Также сообщалось, что во время налета российских дронов на территории Польши в ночь на 10 августа Вооруженные силы Польши развернули 2 системы Patriot, а партнеры по НАТО предоставили истребители и вспомогательные самолеты.