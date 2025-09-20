Російські винищувачі МіГ-31 над Естонією: Збройні сили показали траєкторію польоту (карта)

19 вересня повітряний простір Естонії порушили три російські МіГ-31. В естонських Збройних силах наголосили, що росіяни не мали дозволу на цей політ і не виходили на зв'язок.

Related video

"На карті показано траєкторію польоту трьох російських літаків МіГ-31, які 19 вересня порушили повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндлоо", — зазначила пресслужба у мережі X 20 вересня.

Траєкторія польоту Міг-31 на карті Фото: Збройні сили Естонії

Три російські літаки МіГ-31, за даними естонських збройних сил, залишались там приблизно 12 годин. Порушення повітряного простору відбувалося з 9:58 по 10:10 за місцевим часом. Росіяни не мали дозволу на політ та не підтримували двосторонній радіозв’язок. Плану польоту вони не надавали, а літаки не мали увімкненого транспондера.

"На це відреагували літаки F-35 НАТО, що здійснюють патрулювання повітряного простору Балтії. Це вже четверте порушення повітряного простору Росією цього року", — додали у Збройних силах Естонії.

Нагадаємо, Збройні сили Швеції оприлюднили фото російських літаків МіГ, які 19 вересня порушили повітряний простір Естонії. Повідомлялося, що вони були озброєні ракетами "повітря-повітря" Р-73. Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвав інцидент неприйнятним.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що нібито винищувачі МіГ-31 "здійснили плановий переліт", не порушуючи кордонів інших держав. Пресслужба запевнила, що маршрут пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря.