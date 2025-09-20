"Здійснили плановий переліт": Міноборони РФ вдало, що їх винищувачі не залітали в Естонію

Російські літаки МіГ-31 не порушували повітряний простір Естонії, а рухались над нейтральними водами над Балтійським морем.

Це нібито підтверджено "засобами об'єктивного контролю", заявили у Міністерстві оборони Росії.

У російському відомстві визнали, що 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 "здійснили плановий переліт" з Карелії на аеродром у Калінінградську область.

"Політ відбувався у суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору, не порушуючи кордонів інших держав, що підтверджено засобами об'єктивного контролю", — йдеться у повідомленні.

В Міноборони РФ підкреслили, що під час польоту російські літаки від узгодженої повітряної траси не відхилялися і повітряний простір Естонії нібито не порушували.

"Маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад три кілометри від острова Вайндло", — наголосили в Міноборони РФ.

Пост Міноборони РФ Фото: Скриншот

Реакція Трампа на порушення повітряного простору Естонії літаками МіГ-31

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не подобається те, що російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії, яка є членом НАТО.

"Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся", — сказав Трамп.

Нагадаємо, 19 вересня російські МіГ-31 наблизилися до Таллінна, порушивши повітряний простір Естонії.

У цей же день Збройні сили Швеції оприлюднили фото російських МіГ-31, які порушили повітряний простір Естонії.