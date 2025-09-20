"Совершили плановый перелет": Минобороны РФ притворилось, что их истребители не залетали в Эстонию

Российские самолеты МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии, а двигались над нейтральными водами над Балтийским морем.

Это якобы подтверждено "средствами объективного контроля", заявили в Министерстве обороны России.

В российском ведомстве признали, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 "совершили плановый перелет" из Карелии на аэродром в Калининградскую область.

"Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии якобы не нарушали.

"Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло", — отметили в Минобороны РФ.

Реакция Трампа на нарушение воздушного пространства Эстонии самолетами МиГ-31

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится то, что российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии, которая является членом НАТО.

"Мне это не нравится. Это может быть большой проблемой. Я должен это проверить. Скоро я коротко с этим ознакомлюсь", — сказал Трамп.

Напомним, 19 сентября российские МиГ-31 приблизились к Таллинну, нарушив воздушное пространство Эстонии.

В этот же день Вооруженные силы Швеции обнародовали фото российских МиГ-31, которые нарушили воздушное пространство Эстонии.