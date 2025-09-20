Российские истребители МиГ-31 над Эстонией: Вооруженные силы показали траекторию полета (карта)

19 сентября воздушное пространство Эстонии нарушили три российских МиГ-31. В эстонских Вооруженных силах подчеркнули, что россияне не имели разрешения на этот полет и не выходили на связь.

"На карте показана траектория полета трех российских самолетов МиГ-31, которые 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо", — отметила пресс-служба в сети X 20 сентября.

Траектория полета МиГ-31 на карте Фото: Вооруженные силы Эстонии

Три российских самолета МиГ-31, по данным эстонских вооруженных сил, оставались там примерно 12 часов. Нарушение воздушного пространства происходило с 9:58 по 10:10 по местному времени. Россияне не имели разрешения на полет и не поддерживали двустороннюю радиосвязь. Плана полета они не предоставляли, а самолеты не имели включенного транспондера.

"На это отреагировали самолеты F-35 НАТО, осуществляющие патрулирование воздушного пространства Балтии. Это уже четвертое нарушение воздушного пространства Россией в этом году", — добавили в Вооруженных силах Эстонии.

Напомним, Вооруженные силы Швеции обнародовали фото российских самолетов МиГ, которые 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии. Сообщалось, что они были вооружены ракетами "воздух-воздух" Р-73. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал инцидент неприемлемым.

В Министерстве обороны России заявили, что якобы истребители МиГ-31 "совершили плановый перелет", не нарушая границ других государств. Пресс-служба заверила, что маршрут пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря.