Без "м'ясорубок": Залужний пояснив, як нав'язати РФ нову стратегію війни і перемогти

Україна може позбавити Російську Федерацію можливості диктувати умови війни, і це вже означатиме перемогу, пояснив ексголовнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Британії, Валерій Залужний. Маючи сучасну інноваційну зброю, якої не було під час наступ 2023 року, українці оборонятимуться, навіть в умовах дефіциту ресурсів.

Related video

У Лондоні відбулась збройна виставка DSEI-2025, і з'ясувалось, що український ВПК показує сучасні зразки озброєння, ідеться у колонці Залужного для медіа "Дзеркало тижня". Тим часом більшість інших експозицій показували зразки зброї "минулої війни", а більшість відвідувачів-військових — "не європейського походження".

Залужний про війну — деталі

Ексголовнокомандувач ЗСУ згадав про наступ 2023 року, який супроводжувався витоками даних та надмірним ентузіазмом політиків й медіа, та про свої думки щодо технологічного прориву, який може принести перевагу на війні з РФ. Побувавши на DSEI-2025, він ще раз переконався, що Україна дійсно має шанси перемогти Москву, опираючись на інновації. Втім, у сьогоднішньому контексті перемога — це зробити так, що Кремль не нав'язував свої умови й перетворити війну на "оперативно безглузду для Росії". На думку Залужного, військові інновацій, які запроваджуватимуть в ЗСУ, — це компенсація нестачі ресурсів, які призведуть до "непропорційних втрат" для росіян.

Досвід наступу 2023 року

У колонці Залужний проаналізував наступ 2023 року, який, на його думку, відбувався відповідно до досвіду Першої світової війни. Ексголовнокомандувач пояснив, що ідеться про позиційну війну, у якій противники створюють один навпроти одного ешелоновану лінію оборони, можливий наступ лише "в лоб", а військові облаштовують міцні позиції, в яких можуть перебувати велика кількість людей. Вихід з такої ситуації винайшли під час Другої світової війни завдяки бронетехніці та літакам, ідеться у статті.

Водночас під час російсько-української війни Кремль винайшов власну тактику просування в умовах позиційної війни. Зокрема, ідеться про видавлювання українців з позицій завдяки людським "м'ясорубкам", в які кидались росіяни. Тим часом ЗСУ не могли наступати, бо була нестача людських та інших ресурсів.

"Також це [невдалий наступ — ред.] стало можливим через нерозуміння деякими командирами важливості заміни боєздатних підрозділів і підготовки їх саме до наступальних дій", — додав Залужний.

Війна з РФ — досвід 2024-2025 років

Колишній головнокомандувач проаналізував перебіг війни з РФ у 2024-2025 роках. Він пояснив, що спершу росіяни обмежено використовували БпЛА для наведення високоточних ударів. Потім вони перейняли в українців досвід використання FPV-дронів і планували наступальні операції за участю легкої бронетехніки. Втім, ці ідеї не переломили позиційну війну, а натомість створилась 40-кілометрова зона, в якій під ударом перебуває логістика, техніка, жива сила. На передньому краї особлива загроза виникає для піхоти: у даному контексті Залужний згадав про проблеми з мобілізацією.

Щоб змінити ситуацію, РФ винайшла нову тактику, — проникнення невеликими бойовими групами. Полонені росіяни розповідають про співвідношення одна вдала атака до восьми невдалих. Але натомість є результат — українців відтискають з позицій і ЗС РФ просувається.

Україна може спинити повзуче просування РФ та отримати перевагу на війні, впевнений Залужний, і для цього пропонує наступний вихід:

держава повинна координувати передові оборонні технології (особливо антидронні й ШІ-рішення);

мобілізувати ІТ-фахівців, які працюватимуть над збройними технологіями. Крім того, потрібно покращити підготовку бійців ЗСУ, провести реформу та мінімізувати втрати людей;

західні партнери повинні налагодити постачання/виготовлення радіоелементів, компонентів, чіпів, а також налагодити невпинне постачання зброї.

"Саме інновації призведуть до застосування стратегії стійкого опору в умовах якщо не постійної війни, то постійної ворожнечі. Це дасть нам змогу виживати, адаптуватися та перемагати без ілюзій, перетворивши війну на оперативно безглузду для Росії", — підсумував Залужний.

Зазначимо, у березні 2025 року Залужний висловився про війну та пояснив, чи здатні ЗСУ дійти до Москви. Генерал нагадав, що від умовного Конотопа більш як 600 км до російської столиці, і навряд чи на таку відстань можна легко пройти.

Нагадуємо, 23 вересня аналітикиня The Telegraph попередила, що цілком можливий ядерний удар РФ, та пояснила, які ознаки про це говорять.