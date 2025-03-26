От Конотопа 625 км: Залужный объяснил, способны ли танки ВСУ дойти до Москвы (видео)

В Украине не хватит людей, чтобы пройти более 600 км до Москвы, заявил экс-главком Валерий Залужный. Генерал также вспомнил о потерях ВСУ и ядерном оружии РФ.

Related video

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол в Великобритании, Валерий Залужный рассказал о войне РФ и о шансах украинцев проехать в танке по Москве. По мнению генерала в отставке, возможность добраться до российской столицы зависит от российского ядерного оружия, распада России и от других проблем. Об этом Залужный сказал во время общения со студентами Украинского католического университета, которое транслировалось на YouTube-канале учебного заведения.

Война РФ — Залужный о появлении украинцев в Москве

Залужный ответил на вопрос, который касался его старого заявления о желании проехаться в танке по Москве после победы Украины в войне РФ. Генерал прежде всего предложил реально взглянуть на проигрыш Кремля и распад России "на 27, а лучше 69 отдельных княжеств". По мнению экс-главкома, речь идет о трех аспектах, которые этому мешают: ядерный, географический и демографический. Первый аспект — РФ имеет ядерное оружие, поэтому для реальной победы нужно придумать механизм, чтобы она его потеряла. Во-вторых, поездке в танке, вероятно, помешает расстояние до Москвы. Бывший военный предложил взглянуть на карту и обратить внимание на расстояние до столицы РФ — это 625 км от Конотопа. Он пояснил, что именно на такое расстояние должны растянуться украинские подразделения, чтобы добраться вглубь российской территории. Залужный отметил, что никакой армии, даже призвав женщин, не хватит, чтобы выполнить такую задачу.

"625 км — это разбить там врага, поднять наши флаги, сделать круг почета на танке и поехать обратно, а это еще 600 с лишним километров. Вы представьте себе это, как должны быть растянуты войска. Вы представляете, какой этот фронт растянут? Есть ли в Украине столько людей? Вы знаете, даже если, мне кажется, уже девушек начнем призывать, не хватит", — подчеркнул Залужный.

Последний аспект, о котором упомянул военком — это демографическая ситуация. По его словам, с одной стороны, погибло 50 тыс. военных и это "ноль" от 5,5 млн, которые стояли на учете. С другой стороны, такие потери, "плюс" 300 тыс. раненых, оказались критическими и сейчас "некому реально воевать", сказал он.

В то же время генерал подчеркнул, что Российская Империя в любом случае распадется.

"Я абсолютно уверен, что империя имеет свой заряд прочности, их царь имеет свой заряд прочности и право на ошибку, которая будет фатальной. Обязательно это все когда-то закончится", — уверен Залужный.

Война РФ — выступление Залужного в УКУ

Отметим, на встрече со студентами УКУ Залужный рассказал о поведении стран-членов НАТО на войне РФ. По словам экс-главы, он предлагал военным Польши и Румынии сбивать российские дроны-камикадзе "Шахед". При этом к нему звонили румынские военные и жаловались на то, что Силы обороны применяют средства РЭБ и российские дроны "сбиваются с маршрута".

Напоминаем, 14 марта председатель комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктория Муха рассказала о судьбе мурала с Залужным в одном из районов столицы.