Фанаты лезли через забор: в Киеве зарисовали мурал с Залужным

Оказалось, что вместо бывшего главнокомандующего ВСУ там должны были изобразить сказочных героев.

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В Киеве убрали мурал с изображением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который был размещен на стенах интерната для детей с особыми потребностями. Его инициатор якобы ввела в заблуждение руководство заведения. Об этом рассказала председатель комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктория Муха.

По ее словам, для размещения мурала нужно было письменное согласие владельца или балансодержателя здания. Инициатор мурала "ввела в заблуждение" руководство интерната, поскольку изначально была договоренность о том, что на стенах изобразят сказочных героев.

"После того как был нарисован Залужный, в интернат началось паломничество людей, которые хотели увидеть мурал, и это создало дополнительные проблемы для закрытого заведения", — рассказала Муха.

Мурал с Залужным создали в мае 2024 года. Общая площадь рисунка составляла более 120 м², а на его создание потратили 13 часов. Главным автором рисунка был художник Евгений Кучер.

Авторы мурала с Залужным Фото: Соцсети

Однако впоследствии авторы рисунка заявили, что эту стенопись перенесут на другое место. Как объясняла одна из авторов Евгения Фуллен, желающие сделать фото мурала лезли через забор на закрытую территорию интерната, что "травмировало детей".

В ноябре 2023 года в столице ввели временный запрет на создание новых стенописей, пока не появится утвержденный городскими властями механизм согласования эскизов для муралов. Тогда за соответствующее решение проголосовали 75 депутатов.

Перед этим, в конце октября 2023 года, постоянная комиссия по вопросам культурного наследия в Киеве единогласно поддержала петицию против хаотичного создания муралов на объектах культурного наследия. Это произошло на фоне возмущения в соцсетях после того, как художница Евгения Фуллен без согласования нарисовала стенопись на историческом здании.

Напомним, в столичном парке "Вербовая роща" на Днепровской набережной неизвестные художники нарисовали мурал с мэром столицы Виталием Кличко. Но его скоро закрасили. Как перед тем зарисовали мурал с Ермаком, который был на этом же заборе.