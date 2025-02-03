Ненадолго заменил Ермака: в одном из киевских парков появился мурал Виталия Кличко (фото)

Мурал появился на том же месте, где ранее был изображен руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Однако и первое, и второе изображение просуществовало недолго.

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В одном из столичных парков под названием "Вербовая роща" (Киев, Днепровская набережная) неизвестные художники нарисовали мурал с мэром столицы Виталием Кличко. Соответствующие фото появились в сети.

На мурале Виталий Кличко изображен в рубашке и костюме с галстуком. Вся одежда одинакового коричневого цвета. На лице мэра выделяются темно-коричневые губы, черные глаза и темные пятна на носу, лбу и под глазом.

Однако мурал с изображением Виталия Кличко просуществовал недолго. Через некоторое время по сети стала распространяться информация, что его зарисовали.

Закрашенный мурал с изображением Кличко

Несколькими днями ранее на этом же месте был портрет руководителя Офиса президента Андрея Ермака. О мурале на Днепровской набережной 26 января рассказал журналист Богдан Буткевич.

Мурал с Андреем Ермаком

Андрея Ермака изобразили в традиционной зеленой рубашке. На руке можно разглядеть часы, браслет и желто-голубую ленту.

"Честно — вот шоб шо? Может, у вас есть варианты. Версию о Бэнкси, который вдруг зафанател от Ермака — не предлагать. Для желающих совершить паломничество есть и точные координаты", — написал он.

Уже под вечер 26 января в сети появилось новое фото. На нем зарисовали портрет руководителя Офиса президента. На его месте был виден только белый прямоугольник.

Место, где было изображение с Ермаком

Напомним, в октябре 2024 года на улице Введенской, 6 в Подольском районе Киева появился масштабный мурал с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым. Он нарисован стритарт-художницами сестрами Мишель и Николь Фельдман. По словам авторов, работа посвящена образу настоящего украинца, который ничего не боится.

Однако впоследствии Департамент охраны культурного наследия Киевской городской военной администрации потребовал убрать роспись. Там объяснили, что дом внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Такие объекты запрещено существенно менять или дополнять.