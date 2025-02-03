Ненадовго замінив Єрмака: в одному з київських парків з'явився мурал Віталія Кличка (фото)

Мурал з'явився на тому ж місці, де раніше був зображений керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Однак й перше, й друге зображення проіснувало недовго.

Related video

В одному зі столичних парків під назвою "Вербовий гай" (Київ, Дніпровська набережна) невідомі художники намалювали мурал з мером столиці Віталієм Кличком. Відповідні фото з’явилися у мережі.

На муралі Віталій Кличко зображений у сорочці й костюмі з краваткою. Увесь одяг однакового коричневого кольору. На обличчі мера вирізняються темно-коричневі губи, чорні очі та темні плями на носі, лобі та під оком.

Однак мурал із зображенням Віталія Кличка проіснував недовго. Через деякий час мережею стала ширитись інформація, що його замалювали.

Зафарбований мурал із зображенням Кличка

Кількома днями раніше на цьому ж місці був портрет керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про мурал на Дніпровській набережній 26 січня розповів журналіст Богдан Буткевич.

Мурал з Андрієм Єрмаком

Андрія Єрмака зобразили у традиційній зеленій сорочці. На руці можна розгледіти годинник, браслет та жовто-блакитну стрічку.

"Чесно — от шоб шо? Може, у вас є варіанти. Версію про Бенксі, який раптом зафанатів від Єрмака — не пропонувати. Для бажаючих здійснити паломництво є й точні координати", — написав він.

Вже надвечір 26 січня в мережі з’явилося нове фото. На ньому замалювали портрет керівника Офісу президента. На його місці було видно лише білий прямокутник.

Місце, де було зображення з Єрмаком

Нагадаємо, в жовтні 2024 року на вулиці Введенській, 6 у Подольскому районі Києва з’явився масштабний мурал з очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим. Він намальований стрітарт-художницями сестрами Мішель та Ніколь Фельдман. За словами авторок, робота присвячена образу справжнього українця, який нічого не боїться.

Однак згодом Департамент охорони культурної спадщини Київської міської військової адміністрації вимагав прибрати розпис. Там пояснили, що будинок внесений до Державного реєстру нерухомих памʼяток України. Такі об'єкти заборонено суттєво змінювати чи доповнювати.