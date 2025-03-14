Фанати лізли через паркан: у Києві замалювали мурал із Залужним

Виявилось, що замість колишнього головнокомандувача ЗСУ там мали зобразити казкових героїв.

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У Києві прибрали мурал із зображенням колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який був розміщений на стінах інтернату для дітей з особливими потребами. Його ініціаторка нібито ввела в оману керівництво закладу. Про це розповіла голова комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха.

За її словами, для розміщення муралу потрібна була письмова згода власника або балансоутримувача будівлі. Ініціаторка муралу "ввела в оману" керівництво інтернату, оскільки спочатку була домовленість про те, що на стінах зобразять казкових героїв.

"Після того як був намальований Залужний, до інтернату почалося паломництво людей, які хотіли побачити мурал, і це створило додаткові проблеми для закритого закладу", — розповіла Муха.

Мурал із Залужним створили у травні 2024 року. Загальна площа малюнку становила понад 120 м², а на його створення витратили 13 годин. Головним автором малюнка був художник Євгеній Кучер.

Автори муралу із Залужним Фото: Соцмережi

Однак згодом автори малюнка заявили, що цей стінопис перенесуть на інше місце. Як пояснювала одна з авторок Євгенія Фуллен, охочі зробити фото муралу лізли через паркан на закриту територію інтернату, що "травмувало дітей".

У листопаді 2023 року у столиці запровадили тимчасову заборону на створення нових стінописів, допоки не з’явиться затверджений міською владою механізм погодження ескізів для муралів. Тоді за відповідне рішення проголосували 75 депутатів.

Перед цим, наприкінці жовтня 2023 року, постійна комісія з питань культурної спадщини в Києві одноголосно підтримала петицію проти хаотичного створення муралів на об'єктах культурної спадщини. Це сталося на тлі обурення в соцмережах після того, як художниця Євгенія Фуллен без погодження намалювала стінопис на історичній будівлі.

Нагадаємо, в столичному парку "Вербовий гай" на Дніпровській набережній невідомі художники намалювали мурал з мером столиці Віталієм Кличком. Але його скоро зафарбували. Як перед тим замалювали мурал із Єрмаком, який був на цьому ж паркані.