Чому наступ РФ на Куп'янськ не матиме успіху: в ISW вказали на важливу деталь

Російський наступ на Куп’янському напрямку залишається вразливим через нестачу сил для одночасного проведення кількох наступальних операцій. Аналітики відзначають, що Кремль змушений перерозподіляти ресурси, однак це послаблює здатність російських військ вести бойові дії на інших ділянках фронту.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), підрозділи російського 6-го армійського корпусу Ленінградського військового округу, які діють у Куп’янську та на його північно-західних околицях, є "крихкими" та можуть зазнати серйозних втрат у разі українських контратак. Військовий оглядач Костянтин Машовець наголосив, що для фактичного захоплення Куп’янська російській армії доведеться залучити додатково від однієї до двох дивізій. Водночас російське командування розуміє необхідність посилення на цьому напрямку, однак воно суперечить загальній стратегії Москви — підтримувати одночасні наступальні дії по всій лінії фронту.

Машовець також відзначив, що російським військам доведеться перерозподілити ресурси для стабілізації ситуації на Куп’янському напрямку, що може ускладнити їхні спроби вести наступальні дії на інших ділянках, особливо там, де немає передислокованих підрозділів з менш важливих зон. За оцінками експертів, проблеми з проведенням одночасних операцій можуть обмежити просування Росії навіть на пріоритетних напрямках — біля Костянтинівки, Дружківки, Добропілля та на Покровському напрямку.

Паралельно Міністерство оборони РФ продовжує поширювати перебільшені дані про свої успіхи. Москва заявила, що від початку року російська армія захопила понад 4700 кв. км території України та 205 населених пунктів. Водночас ISW підтвердила лише 3434 кв. км і значно меншу кількість населених пунктів. Таким чином, за різними напрямками Кремль завищує результати від 5% до понад 100%.

Аналітики пояснюють, що подібна дезінформація спрямована на створення уявлення про "неминучу перемогу" Росії, аби змусити Україну та її партнерів піти на поступки. Зокрема, Кремль часто демонструє відео з невеликими групами військових із прапорами у населених пунктах, хоча насправді не має там стабільних позицій.

Разом з тим, за даними Машовця, російське командування здійснює масштабні перегрупування сил. Йдеться про передислокацію підрозділів із Сумської та Херсонської областей на схід України — у райони Куп’янська, Лимана, Костянтинівки, Покровська та Запорізької області. Особливу увагу приділяють переміщенню частин повітряно-десантних військ та морської піхоти, які вважаються більш боєздатними.

Експерт називає деякі такі переміщення "дивними", оскільки вони відбуваються між напрямками, що мають різний пріоритет. Наприклад, сили з Лиманського напрямку перекидають на Херсонський, і навпаки, тоді як головні зусилля зосереджені у Донецькій області. Останнім часом передислоковані підрозділи ВДВ і морської піхоти вже залучаються до боїв у районах Костянтинівки, Добропілля та Полтавки.

За оцінками ISW, попри такі маневри, російське командування навряд чи зможе забезпечити достатні сили для масштабного наступу одночасно на кількох ділянках фронту, і це робить нинішні російські наступальні дії, зокрема на Куп’янському напрямку, вразливими для українських контратак.

Нагадаємо, що Росія продовжує перекидати резерви на Донеччину, щоб посилити наступ на Дніпропетровську область. За повідомленням бійця ЗСУ, окупанти активізували наступальні дії майже по всій лінії фронту на цьому напрямку, які тривають вже кілька днів.

Також Фокус писав, що за інформацією Міноборони РФ, в Донецькій області загарбники контролюють частину північного виступу регіону. Згідно з опублікованими даними, лінія фронту нібито простягається далеко за Соледар та Часів Яр. Судячи з представлених меж, російські війська вже "наближаються" до Краматорська та Костянтинівки, а на південь від цього формують півкільце навколо Покровська.